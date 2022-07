Cristiano Ronaldo vrea să părsească Manchester United

Atacantul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a declarat clubului din Premier League că vrea să plece în sezonul apropiat. Acesta își dorește să joace în Liga Campionilor.

Au existat numeroase speculații cu privire la viitorul lui Ronaldo la United, după o campanie fără trofee și eșecul de a se califica în Liga Campionilor în sezonul trecut, deși noul manager Erik ten Hag a declarat că internaționalul portughez face parte din planurile sale, scrie Reuters.

Raportul a adăugat că jucătorul de 37 de ani crede că poate juca la nivel de elită încă „trei sau patru ani”.

Fostul atacant de la Real Madrid, care mai are încă un an de contract pe Old Trafford. Se zvonește că ar putea pleca la Chelsea sau Bayern Munchen.

