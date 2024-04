GALERIE FOTO. Sexy-fotbalista Madelene Wright, cu biciul în mână în fața fanilor

Sexy-fotbalista Madelene Wright le-a crescut pulsul admiratorilor de pe Instagram cu cea mai recentă postare, în care și-a promovat pagina de OnlyFans cu ajutorul unei fotografii incendiare. Britanica și-a anunțat urmăritorii că pot beneficia de o reducere generoasă, în timp ce purta o lenjerie neagră din latex și avea un bici în mână.

Cei 330 de mii de urmăritori ai blondinei de pe Instagram au crezut că nu văd bine zilele trecute, când aceasta i-a anunțat că pot beneficia de 60% reducere dacă se abonează în această lună la pagina sa de OnlyFans. Wright nu a lăsat prea mult loc imaginației și a pozat într-o lenjerie din latex, ținând în mână un bici, cu un link către site-ul cu conținut destinat adulților.

Anunțată ca o speranță a fotbalului feminin britanic, cariera acesteia a luat o turnură neașteptată în 2021, când a fost concediată de formația Charlton Athletic din cauza vieții extrasportive. Tânăra de 25 de ani și-a făcut-o cu mâna ei. Aceasta s-a filmat și a postat pe contul de Snapchat mai multe clipuri video în care aparea bând șampanie, deși se afla la volanul unui Range Rover, eveniment ce i-a adus o iminentă și rapidă concediere din partea șefilor de la Charlton Athletic.

Ulterior, ea a recunoscut: „Eram tânără, îmi făceam de cap cu prietenii și nu înțelegeam cu adevărat poziția în care mă aflam și responsabilitatea pe care o aveam. Iubeam Charlton, așa că decizia m-a lăsat cu inima frântă”.

Totuși, blondina nu a stat prea mult pe „bară” și s-a reprofilat rapid. Imediat după concediere, Madelene și-a creat un cont pe celebra platformă dedicată adulților OnlyFans. Iar asta se pare că i-a schimbat viața. Într-un interviu pentru „The Sun”, Wright a dezvăluit: „În primul an am câștigat aproximativ o jumătate de milion de lire sterline. Nu pot să mint, mi-a schimbat complet viața. Am reușit să-mi iau propria locuință, am putut călători prin lume și m-am bucurat de o mulțime de lucruri de lux”.

Diva nu a putut să stea departe de sportul pe care îl iubește și a revenit în fotbal la începutul sezonului 2023/2024, când a semnat cu Leyton Orient. De atunci, ea a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive în Greater London Women’s Football League.

