GALERIE FOTO. Alica dezvăluie că a refuzat un contract de șase cifre

Alica Schmidt, sportiva germană desemnată „cea mai sexy atletă din lume”, a declarat la începutul săptămânii trecute că a refuzat un contract generos din partea unui sponsor cunoscut.

Nemțoaica cu milioane de urmăritori pe rețelele de socializare a dezvăluit în cadrul unui podcast că a declinat recent o sponsorizare care i-ar fi adus peste 100.000 de dolari, deoarece nu era complet convinsă de companie.

„În urmă cu două luni am primit o ofertă de la un brand cunoscut. Dar nu am fost convinsă 100%. Nu m-am simțit confortabil cu asta. Pentru campanie aș fi primit o sumă de șase cifre, dar am refuzat”, a declarat Schmidt la podcastul OMR, potrivit ziarului german Bild.

În octombrie, blondina a dezvăluit că sportivii de la lotul național de atletism al Germaniei primesc o indemnizație de aproximativ 700 de euro pe lună, o sumă ridicol de mică în comparație cu alte discipline.

Germanca a mai adăugat că unii sportivi primesc „o mică sumă” de la cluburile lor în fiecare lună, dar a recunoscut că aceasta nu este suficientă pentru a se trăi decent sau a face performanță, dând exemplul costurilor de deplasare pentru diferite competiții: „Există și costuri legate de călătorie sau hotel care nu sunt întotdeauna acoperite”.

Având în vedere că mulți sportivi se dedică exclusiv antrenamentelor, sexy-atleta consideră că majoritatea colegilor ei trebuie să își ia un loc de muncă cu jumătate de normă pentru a se descurca.

Acest lucru nu se aplică și în cazul ei. Alica își obține veniturile din social media, acolo unde se mândrește cu peste cinci milioane de fani pe Instagram și două milioane pe TikTok.

Datorită expunerii de care are parte, Alica a obținut numeroase contracte de promovare și parteneriate care i-au adus câștiguri semnificative, permițându-i să se concentreze în întregime pe atletism.

Diva de 25 de ani, care în prezent studiază managementul media și al comunicării, și-a făcut cunoscută prezența și în industria de modeling. În 2023, Alica a defilat pe podium pentru designerul Hugo Boss la Săptămâna Modei de la Milano.

Acum, sportiva care a mers la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu echipa națională a Germaniei, dar nu a concurat, speră să se califice la Olimpiada de la Paris. Pentru a-și îndeplini însă visul, Alica trebuie să tragă tare la antrenamente și să-și îmbunătățească timpii.

