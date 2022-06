Seria Mondială Red Bull Cliff Diving: Constantin Popovici și Cătălin Preda, clasare pe podium

Pentru Cătălin Preda și Constantin Popovici sezonul 2022 din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving a început, pe 4 iunie, la Boston în Statele Unite. Cătălin Preda a avut un final în forță și a terminat prima etapă pe poziția a treia, în timp ce Constantin Popovici s-a clasat pe locul 10, după ce a greșit la ultima săritură.

După ce anul trecut au terminat pe locurile doi, respectiv trei, în clasamentul general, Constantin Popovici și Cătălin Preda și-au asigurat prezența permanentă la toate etapele din 2022 în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, România fiind singura țară din lume cu doi săritori permanenți la fiecare etapă.

După o absență de 9 ani din calendar, etapa din Boston, Statele Unite, a deschis sezonul 2022, platforma de pe care au fost efectuate săriturile în apă fiind amplasată pe clădirea Institutului de Artă Contemporană (ICA Boston). Dintre săritorii aflați pe lista de start, Garry Hunt, campionul din 2021, a câștigat primele două ediții programate aici în 2011 și 2012.

Anul trecut, Constantin Popovici și Cătălin Preda au fost principalii rivali ai francezului Garry Hunt, care a obținut cel de-al 9-lea Trofeu King Kahekili, iar în 2022 sportivii români sunt pregătiți să se lupte din nou pentru titlu în cea mai spectaculoasă competiție de high diving din lume.

Constantin Popovici a avut un început perfect și după primele două sărituri, cu cel mai mare grad de dificultate din această fază a competiției, s-a instalat în fruntea clasamentului provizoriu. Cătălin Preda a încheiat prima zi pe locul 7, dar diferența până la un loc pe podium era de doar 4,4 puncte.

Câștigător al primei etape din sezonul trecut, de la Saint-Raphaël în Franța, și ocupantul poziției a treia la general în 2021, Cătălin Preda a avut o revenire spectaculosă și după ultimele două sărituri, de pe platforma amplasată la o înălțime de 27 de metri, a terminat etapa din Boston pe poziția a treia în clasamentul general cu un total de 412,30 puncte. Cea mai bună săritură a lui Cătălin Preda, cea cu care a încheiat competiția, a avut un grad de dificultate de 5,1 și a fost recompensată cu patru note de 9 și o notă de 9,5.



“A fost un început bun de sezon. Am avut patru sărituri bune, dar am avut o mică ezitare la săritura a treia și am primit doar note de 7,5 și 8, note care nu mai sunt de ajuns pentru a câștiga. Nivelul competiției este unul foarte ridicat și ai nevoie de note mai mari pentru o victorie. Sunt bucuros că am început sezonul cu o clasare pe podium, dar obiectivul meu este să câștig și voi da totul în următoarele etape. Acum este vorba doar despre a mai face mici ajustări, după perioada de pauză dintre cele două sezoane, dar e clar că direcția este una bună”, a spus Cătălin Preda.



În schimb, Constantin Popovici nu a fost în maximum de formă în ziua a doua și după ce a ratat intrarea în apă la ultima săritură a încheiat etapa de la Boston doar pe locul 10 cu un total de 339,30 de puncte. Vicecampionul de anul trecut a ales pentru finală o săritură cu un grad de dificultate de 5,8, dar care nu i-a ieșit și pentru care nu a primit decât 60,9 puncte.

“Am ales pentru manșele finale două sărituri noi, cu un grad mare de dificultate, dar nu am avut cea mai bună zi a mea. Trebuie să mai lucrez puțin la aceste sărituri și urmează o perioadă cu multe antrenamente. Sunt pregătit să revin în forță la următoarele etape pentru că sezonul este abia la început și sunt sigur că mă voi lupta din nou pentru un loc pe podium”, a spus Constantin Popovici.

Victoria în competiția masculină i-a revenit lui Aidan Heslop care a ales pentru finală o săritură cu un grad de dificultate de 6,2, cel mai mare din istoria Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving. Britanicul l-a invins pe Garry Hunt, campionul de anul trecut, podiumul fiind completat de Cătălin Preda, cei trei săritori fiind singurii care au acumulat peste 400 de puncte cu cele 4 sărituri.

În competiția feminină, Molly Carlson (Canada) a reușit să întrerupă șirul de 13 victorii consecutive obținute de campioana en-titre Rhiannan Iffland(Australia), podiumul fiind completat de Meili Carpenter (Statele Unite ale Americii).

Rezultate – etapa a 1-a, Boston (masculin)

1- Aidan Heslop GBR – 462,50 puncte

2- Gary Hunt FRA – 424,85 p

3- Catalin Preda ROU – 412,30 p

4- Alessandro De Rose ITA – 390,90 p

5- David Colturi (W) USA – 385,95 p

6- Nikita Fedotov IAT – 376,00 p

7- Carlos Gimeno (W) ESP – 368,80 p

8- Michal Navratil (W) CZE – 364,95 p

9- Andy Jones (W) USA – 358,00 p

10- Constantin Popovici ROU – 339,30 p

11- Oleksiy Prygorov UKR – 309,60 p

12- Jonathan Paredes MEX – 145,80 p

Rezultate – etapa a 1-a, Boston (feminin)

1- Molly Carlson CAN – 377,40 puncte

2- Rhiannan Iffland AUS – 373,60 p

3- Meili Carpenter (W) USA – 323,55 p

4- Eleanor Smart USA – 313,90 p

5- Jessica Macaulay CAN – 311,10 p

6- Xantheia Pennisi AUS – 301,60 p

7- Adriana Jimenez MEX – 293,45 p

8- Iris Schmidbauer (W) GER – 280,05 p

9- Maria Paula Quintero COL – 274,20 p

10- Antonina Vyshyvanova (W) UKR – 273,30 p

11- Genevieve Bradley (W) USA – 251,30 p

12- Maria Smirnova (W) USA – 196,95 p

Următoarele etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2022



18 iunie – Paris, Franța

16 iulie – Copenhaga, Danemarca

13 august – Oslo, Norvegia

27 august – Mostar, Bosnia și Herțegovina

11 septembrie – Sisikon, Elveția

25 septembrie – Polignano a Mare, Italia

15 octombrie – Sydney, Australia