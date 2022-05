Prima victorie a șahistului Bogdan Deac în runda a treia la Grand Chess Tour

Șahistul român Bogdan Deac a obținut prima lui victorie în runda a treia a turneului Grand Chess Tour.

Runda s-a incheiat cu prima victorie din aceasta etapa a lui Bogdan Deac, în fața reprezentantului Ungariei, Richard Rapport. Partida dintre Bogdan Deac și Richard Rapport s-a disputat sâmbătă, 7 mai 2022.

Directorul Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga, a făcut prima mutare la partida dintre Maxime Vachier-Lagrave – Shakhryiar Mamedyarov. De asemenea, ambasadorul Superbet, Cătălin Moroșanu, a deschis partida dintre Bogdan Deac și Richard Rapport. Astfel s-a dat startul simbolic al celei de-a treia runde.

Competiția de la Bucuresti este organizată de Fundația Superbet în parteneriat cu Federația Română de Șah. Partidele au loc în perioada 5 – 14 mai și sunt de șah clasic. Jucătorii joacă în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câstigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Premiile etapei de la București ajung la 350.000 de dolari.

Grand Chess Tour va aduna fonduri pentru refugiații din Ucraina

Pe 10 mai, ziua libera din cadrul competitiei, „se va organiza un eveniment caritabil, la care publicul larg, iubitor al acestui sport al mintii, va avea ocazia sa joace sah in echipa cu un Grand Master (GM). Fondurile colectate in cadrul evenimentului vor fi dublate, in final, de catre Fundatia Superbet si directionate apoi catre refugiatii din Ucraina”, anunță un comunicat de presă.

