Craiova a obținut unul dintre cele mai mari scoruri din istoria clasamentului și a devenit cea mai mare piață de Crăciun din Europa

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) salută proclamarea Craiovei drept Best Christmas Market in Europe, un titlu câștigat după o competiție cu orașe europene cu tradiție, precum Strasbourg, Viena sau Dresda. Federația consideră că performanța Craiovei poate deveni model de dezvoltare pentru industria turismului la nivel național.

Potrivit organizatorilor competiției, Craiova a obținut unul dintre cele mai mari scoruri din istoria clasamentului și a devenit cea mai mare piață de Crăciun din Europa, desfășurată pe o suprafață de peste 280.000 de metri pătrați.

Valentin Șoneriu, președintele FPIOR, afirmă că reușita Craiovei este rezultatul unei strategii consolidate, care a îmbinat administrația locală cu operatorii din industria ospitalității. „Este rezultatul multor ani de muncă, de efort și de viziune. Administrația condusă de Lia Olguța Vasilescu a fost mereu aproape de industria ospitalității. Un administrator cu viziune a înțeles ce poate face turismul și a implementat cu o echipă extrem de competentă. Îl felicităm și pe colegul nostru Marius Bănică, președinte Horeca Oltenia, și suntem mândri de tot ce a realizat în teritoriu.”

La rândul său, Marius Bănică, vicepreședinte FPIOR și președinte Asociația Horeca Oltenia, subliniază că transformarea Craiovei este dovada unei strategii aplicate corect. „Craiova a reușit să reinterpreteze sărbătoarea Crăciunului. Craiova s-a reinventat. Iar acest succes confirmă că strategia aplicată aici funcționează. FPIOR are acum misiunea de a duce această strategie la nivel național, pentru ca România să beneficieze de aceeași viziune modernă și de același standard de calitate în turism.”

În 2026, Craiova va fi capitala europeană a Crăciunului, cu peste 142.000 de voturi, aproape dublu față de alte destinații câștigătoare în trecut. Orașul a impresionat prin amploarea iluminatului festiv, prin atracții tematice precum instalațiile Spărgătorul de Nuci, sania zburătoare a lui Moș Crăciun, roata panoramică, patinoarul și prin oferta gastronomică internațională.

În total, peste 803.000 de călători din 179 de țări au votat în competiția din acest an, iar dintre cele peste 1.500 de piețe de Crăciun din Europa, doar 20 au fost declarate câștigătoare.

„Craiova a arătat că o strategie curajoasă și consecventă poate schimba o destinație și percepția internațională asupra României. Nu este doar un premiu. Este o poziție, un statut și o nouă identitate pe harta turismului european”, transmit reprezentanții FPIOR.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube