5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSpecialCraiova rescrie topurile Europei: FPIOR anunță triumful României în turismul de iarnă

Craiova rescrie topurile Europei: FPIOR anunță triumful României în turismul de iarnă

SpecialȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
Christmas market in Craiova, Romania
Târgul de Crăciun de la Craiova

Craiova a obținut unul dintre cele mai mari scoruri din istoria clasamentului și a devenit cea mai mare piață de Crăciun din Europa

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) salută proclamarea Craiovei drept Best Christmas Market in Europe, un titlu câștigat după o competiție cu orașe europene cu tradiție, precum Strasbourg, Viena sau Dresda. Federația consideră că performanța Craiovei poate deveni model de dezvoltare pentru industria turismului la nivel național.

Potrivit organizatorilor competiției, Craiova a obținut unul dintre cele mai mari scoruri din istoria clasamentului și a devenit cea mai mare piață de Crăciun din Europa, desfășurată pe o suprafață de peste 280.000 de metri pătrați.

Valentin Șoneriu, președintele FPIOR, afirmă că reușita Craiovei este rezultatul unei strategii consolidate, care a îmbinat administrația locală cu operatorii din industria ospitalității. „Este rezultatul multor ani de muncă, de efort și de viziune. Administrația condusă de Lia Olguța Vasilescu a fost mereu aproape de industria ospitalității. Un administrator cu viziune a înțeles ce poate face turismul și a implementat cu o echipă extrem de competentă. Îl felicităm și pe colegul nostru Marius Bănică, președinte Horeca Oltenia, și suntem mândri de tot ce a realizat în teritoriu.”

La rândul său, Marius Bănică, vicepreședinte FPIOR și președinte Asociația Horeca Oltenia, subliniază că transformarea Craiovei este dovada unei strategii aplicate corect. „Craiova a reușit să reinterpreteze sărbătoarea Crăciunului. Craiova s-a reinventat. Iar acest succes confirmă că strategia aplicată aici funcționează. FPIOR are acum misiunea de a duce această strategie la nivel național, pentru ca România să beneficieze de aceeași viziune modernă și de același standard de calitate în turism.”

În 2026, Craiova va fi capitala europeană a Crăciunului, cu peste 142.000 de voturi, aproape dublu față de alte destinații câștigătoare în trecut. Orașul a impresionat prin amploarea iluminatului festiv, prin atracții tematice precum instalațiile Spărgătorul de Nuci, sania zburătoare a lui Moș Crăciun, roata panoramică, patinoarul și prin oferta gastronomică internațională.

În total, peste 803.000 de călători din 179 de țări au votat în competiția din acest an, iar dintre cele peste 1.500 de piețe de Crăciun din Europa, doar 20 au fost declarate câștigătoare.

„Craiova a arătat că o strategie curajoasă și consecventă poate schimba o destinație și percepția internațională asupra României. Nu este doar un premiu. Este o poziție, un statut și o nouă identitate pe harta turismului european”, transmit reprezentanții FPIOR.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

MAI avertizează: Nu folosiți drone în minivacanța de 1 Decembrie

Social Narcis Rosioru - 0
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) recomandă cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicate Zilei Naționale.Potrivit MAI, excepție fac doar cei care dețin autorizațiile...

Moment emoționant la Rotterdam! Robin van Persie și-a debutat fiul în meciul cu Celtic

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Legenda „lalelelor” i-a oferit fiului său, Shaqueel, primele minute la echipa mare, într-un context dificil pentru formația olandeză.Robin van Persie (42 de ani), actualul...

ANRM, omagiu adus Reginei Maria la 150 ani de la naștere: Suverana este dovada vie că prin monarhie se poate crea o națiune

Eveniment Catalin Serban - 0
Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, principala asociație monarhistă din România, a organizat joi, în Saloanele Jockey Club Român, din București, conferința „Regina Maria, Regina...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.