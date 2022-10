Un pasager a încălcat regula privind fumatul în avion. Cum a reacționat compania aeriană

Un pasager al unei curse aeriene din România spre Israel a încălcat regula privind fumatul în avion, regulă care interzice fumatul în interiorul avioanelor.

Incidentul a fost confirmat, printr-un comunicat de presă, de compania Wizz Air. Aeronava trebuia să decoleze de la Iași, cu destinația Tel Aviv.

„Wizz Air confirmă că un pasager al zborului W6 3689 de la Iași la Tel Aviv de pe 2 octombrie a fost surprins fumând. Echipajul de cabină a gestionat situația așa cum este instruit și, odată ce aeronava a ajuns în poziția de parcare, a încercat să debarce pasagerul. Rudele persoanei aflate la bord au devenit agresive fizic și verbal. Pasagerii indisciplinați au fost predați Poliției. Ca urmare a acestor evenimente, zborul a fost anulat din rațiuni operaționale.

Pasagerii afectați au fost informați despre situație și li s-a oferit un zbor alternativ, în funcție de disponibilitate, rambursarea completă sau 120% din tariful achitat, sub formă de credit de companie. Pasagerii care au solicitat au primit și cazare. Siguranța și securitatea sunt prioritățile noastre principale, iar compania aeriană are toleranță zero în ceea ce privește comportamentul abuziv față de pasagerii și personalul săi. Wizz Air le reamintește pasagerilor că fumatul nu este permis la bord”, precizează reprezentanții companiei aeriene.

Fumatul în avion, sancționat prin debarcarea pasagerului

La bordul aeronavelor, călătorii nu au voie să fumeze. Interdicția este valabilă chiar și în toaleta avionului. Interdicția este anunțată atât prin mesaje vocale cât și prin inscripții. Totuși, până acum nu se preciza că pasagerii care fumează vor fi debarcați.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!