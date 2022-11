Păcatul trufiei. Un director de cărți de religie vine la mănăstire cu elicopterul

Directorul unei edituri de cărți de religie din România s-a deplasat la Mănăstirea Lainici, din județul Gorj, cu elicopterul.

Este de precizat că la acest lăcaș de cult se poate ajunge fără probleme cu automobilul, atât dinspre Muntenia cât și dinspre Transilvania. Aterizarea aeronavei în fața mănăstirii s-a făcut sub privirile șoferilor și ale credincioșilor. Ulterior, această călătorie extravagantă a generat o anchetă, inclusiv la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

Inițial nu s-a știut cine a fost oaspetele coborât din cer. Ulterior, chiar el și-a prezentat identitatea, pe Facebook. Este vorba de Răzvan Bucuroiu. Pe internet, acesta se prezintă ca „Director editorial Lumea Credintei”.

„Gogoașa începe să se dezumfle. Unele televiziuni / site-uri au precizat, tardiv, că nu am elicopter, că nu sunt eu pilotul etc. În schimb, a apărut o amendă – aplicată transportatorului – pentru faptul că a aterizat în p a r c a r e a de lângă mănăstire. Așadar, aparatul nu a blocat traficul pe Valea Jiului… Că fix de aici a pornit toată tevatura. Dar te ce faci, că nici parcarea nu e parcare, ci un drum dezafectat, în curs de amenajare ca parcare. Presiune media mare, amendă în consecință”, a scris, pe Facebook, Răzvan Bucuroiu.

Iată o replică primită de Bucuroiu pe internet:

„Putină smerenie nu v ar strica să nu vă etalați cu acest elicopter indiferent de unde vine invitatia, ați recidivat, prima dată v am vazut la pr . Valerian lucru care m-a mâhnit profund cunoscându l pe parintele Valerian. Cred ca pr s ar fi bucurat mai mult daca ați fi mers pe albia râului pe jos sau cu o maşină. Iertare dar asta este parerea mea”.

