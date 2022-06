ISU Neamț: „Oaia a ieșit singură, atunci când a considerat ea de cuviință”

O reprezentantă a ISU Neamț a descris momentul în care o oaie, dintre cele surprinse sub podul prăbușit la Luțca, a fost redată proprietarului ei.

„Oaia a ieșit singură, atunci când a considerat ea de cuviință”, a relatat, duminică, reprezentanta Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

La momentul în care podul peste râul Siret a căzut, sub pod se afla o turmă formată din circa 20 de oi. Cele mai multe dintre animale au murit dar au fost și câteva salvate. Una dintre oi a rămas sub pod și putea ieși, dar acest lucru s-a întâmplat abia duminică, 12 iunie. Oamenii nu putuseră să intre după ea ca s-o scoată, întrucât le era teamă că vor rămâne blocați. Tot ce-au putut face a fost să-i pună în apropiere iarbă și apă de băut.

Angajații ISU Neamț au considerat că e riscant să intre sub ruine

Podul de la Luțca s-a prăbușit în ziua de 9 iunie 2022. El făcea legătura între localitățile Sagna şi Luţca din judeţul Neamţ. Podul a căzut în momentul în care pe el circulau doar două autovehicule – un autocamion încărcat cu nisip și o autoutilitară. Șoferul camionului, ușor rănit, a fost dus la spital.

Construcția fusese finalizată cu doar șase luni mai înainte, în noiembrie 2021. La acel moment, se realizaseră lucrări de reabilitare a podului. Beneficiarul lucrării era Consiliul Județean Neamț. Însuși președintele CJ Neamț anunțase că lucrarea de reabilitare a fost bine făcută. Acum, autoritățile locale se disculpă susținând că nu au recepționat oficial lucrarea.

Procurorii fac acum cercetări ca să determine cine este vinovat pentru prăbușirea podului.

Președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, a postat pe internet următorul comunicat:

Referitor la incidentul petrecut pe drumul județean DJ 207A, unde podul peste râul Siret, din localitatea Luțca s-a prăbușit, Consiliul Județean Neamț face următoarele precizări:

– podul a fost supus unui proces de reabilitare, cu finanțare prin Planul Național de Dezvoltare Locală, de către Consiliul Județean Neamț;

– în perioada de probe, până la recepția la terminarea lucrărilor, podul a fost supus unui test de verificare a structurii de rezistență, prin încărcarea cu un convoi de camioane, în greutate totală de peste 340 de tone;

– rezultatele testului au confirmat că structura podului a avut un comportament normal în urma testului și că podul poate fi folosit în condiții de siguranță;

– până la recepție, care nu a fost finalizată, urmau a fi executate alte noi teste și probe, care să confirme rezultatele testului de greutate;

– recepția nu a fost finalizată de către Consiliul Județean Neamț, podul fiind încă în administrarea constructorului;

-pentru finalizarea recepției urmau a fi executate alte noi teste și probe, care să confirme rezultatele testului de greutate;

– constructorul, proiectantul și cei care au dat soluțiile tehnice răspund de starea podului;

– va fi efectuată o anchetă, pentru a afla dacă soluția tehnică a fost bună și dacă firma care a executat lucrările a respectat soluțiile din proiectul tehnic;

– în baza concluziilor anchetei, vinovații de acest incident vor suporta consecințele.

