A murit Lucian Avramescu. Poetul fusese pus să-și explice propria moarte

A murit Lucian Avramescu, unul dintre poeții contemporani cei mai apreciați ai României. Decesul a avut loc duminică, 12 decembrie 2021, în localitatea Sângeru din județul Prahova, unde locuia poetul.

Acum trei ani, din cauza unei confuzii, poetul Lucian Avramescu fusese pus în situația de a-și explica propria moarte. Confuzia pornise de la un articol de presă semnat de Avramescu. Mai exact, de la faptul că în titlul articolului apărea cuvântul „doliu”. Titlul complet era „Doliu. A murit, fără bocete, cea mai importantă valoare a României”.

„Cum de au înțeles unii că mortul sunt eu, care scriam textul, nu știu, dar la scurtă vreme am fost sunat mai întâi de un nepot, inginer, cu care n-am vorbit de multă vreme. Mi-a zis cineva, o iubită, că ai murit și am vrut să verific, spune el, ca de obicei relaxat. Ai murit? Nu cred că am murit, zic. Sper ca infirmarea veștii să nu te întristeze! Am râs amândoi”, scria, acum trei ani, Lucian Avramescu.

Lucian Avramescu (73 de ani) a fost poet, jurnalist, fondator și director general al agenției AM PRESS. Lucian Avramescu a publicat articole și în ziarul „România liberă”.

A murit Lucian Avramescu, autorul poeziei „Bună seara, iubito”

Lucian Avramescu s-a născut la 14 august 1948. A absolvit Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova, în anul 1971, apoi Facultatea de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti. Înainte de anul 1989, Lucian Avramescu a fost jurnalist la ziarul „Scânteia tineretului” și a condus acțiunea culturală denumită „Serbările Scânteii Tineretului”. Imediat după decembrie 1989, Lucian Avramescu a lucrat la ziarul „Tineretul liber”.

Una dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Lucian Avramescu este „Bună seara, iubito”, apărută inițial într-un volum din anul 1986. Versurile ei au fost preluate, după anul 1989, în cântecul cu același nume, interpretat de Ion Caramitru și Loredana Groza.