Care sunt cele mai bune universități din lume pentru 2022

Acesta este primul an în care cercetările privind Covid-19 au avut un impact asupra datelor din clasament.



Universitatea din Oxford din Marea Britanie păstrează primul loc în clasamentul universitar mondial Times Higher Education pentru al șaselea an consecutiv, SUA și Marea Britanie ocupă toate primele zece poziții pentru al doilea an consecutiv.



În Asia, China continentală înregistrează cea mai înaltă poziție vreodată în clasament (al 16-lea) și vede un record de 10 universități ajungând în top 200 mondial, în timp ce Coreea de Sud, Japonia, Singapore și Hong Kong obțin toate cele mai înalte poziții conform metodologiei actuale.



Îmbunătățiri dramatice pentru Orientul Mijlociu, Arabia Saudită și Egiptul devin țările cu cea mai rapidă creștere din lume.



Un record de 1.662 de universități din 99 de țări și regiuni fac parte din clasamentul din acest an, pe măsură ce concurența în economia globală a cunoașterii se intensifică.

Universitatea din Oxford, care a condus drumul în căutarea globală a unui vaccin împotriva Covid-19, a fost desemnată pentru al șaselea an consecutiv, în clasamentul universitar mondial Times Higher Education, într-o perioadă în care goana mondială pentru cercetarea asupra virusului a oferit un nou impuls creșterii rapide a Chinei continentale în clasamentul global.

Oxford s-a clasat pe primul loc dintr-un record de 1.662 de universități din 99 de țări și regiuni care au ajuns în clasament, care se bazează pe 13 indicatori de performanță echilibrați și include o analiză a 108 milioane de citate din 14,4 milioane de publicații de cercetare – concepute pentru a recunoaște rolul universităților în răspândire, cunoștințe noi – precum și un sondaj de 22.000 de cadre universitare din întreaga lume.

Universitatea Harvard a ocupat cea mai înaltă poziție în clasament de când metodologia actuală a fost introdusă în 2016, pretinzând locul al doilea, poziție pe care o împărtășește cu omologul său mult mai mic de pe coasta de vest a SUA, Institutul de Tehnologie din California.



SUA au ocupat opt ​​dintre primele zece locuri din lume, iar Universitatea Cambridge din Marea Britanie pe locul 5, alăturându-se Oxfordului ca singurii ceilalți primii zece reprezentanți.

China continentală și-a continuat ascensiunea rapidă în clasament, pretinzând cea mai înaltă poziție vreodată, atât universitățile Tsinghua, cât și universitățile Beijing din Beijing împărțind locul 16, oferind continentului două poziții de top 20 pentru prima dată.



China continentală a susținut un record de 10 dintre primele 200 de universități din lume, în creștere față de șapte anul trecut și doar două în 2016.

Hong Kong și-a îmbunătățit, de asemenea, apariția în fruntea tabelului, deoarece patru dintre universitățile sale au apărut în primele 100 pentru prima dată și înregistrând cea mai înaltă poziție vreodată în clasament, Universitatea din Hong Kong ocupând locul 30.

Succesul pentru China continentală și Hong Kong a contribuit la un an foarte puternic pentru Asia de Est în eșaloanele superioare ale clasamentului, Universitatea Națională din Singapore urcând de pe locul 25 pe locul 21, Universitatea din Japonia din Tokyo urcând cu un loc la =35 și Sud.

Universitatea Națională din Seul din Coreea urcă șase locuri până pe locul 54.

Toate aceste rezultate reprezintă cele mai bune la nivel național pentru țările din tabel.

Louise Richardson, vice-rector al Universității Oxford, a declarat pentru Times Higher Education: „Colegii mei și cu mine suntem absolut încântați că am obținut din nou clasamentul de sus. Există multe universități grozave în întreaga lume și suntem mândri că suntem în compania lor. „Anul trecut a demonstrat publicului nostru, guvernelor noastre și chiar nouă înșine cât de mult pot contribui universitățile la societate. Vaccinul dezvoltat de Oxford este distribuit în peste 170 de țări și au fost fabricate peste un miliard de doze. Împreună, universitățile noastre au susținut cel mai puternic argument posibil pentru investiții publice reînnoite în universitățile de cercetare.”



Acesta este primul an în care cercetările privind Covid-19 au avut un impact asupra datelor din clasament, reflectând rolul vital al universităților în înțelegerea și gestionarea crizei și oferind Chinei un impuls semnificativ, deoarece mai multe dintre universitățile sale, inclusiv Universitatea Wuhan (a 157-a) și Universitatea de Medicină Capitală (banda 501-600) au înregistrat progrese în top ca urmare a cercetărilor foarte citate asupra virusului.

Regiunea Orientului Mijlociu și Africa de Nord a înregistrat, de asemenea, îmbunătățiri majore în clasament. Arabia Saudită a intrat pentru prima dată în top 200 mondial, Universitatea King Abdulaziz ajungând pe locul 190.

Regatul a revendicat cinci universități de top 400, în creștere față de doar două anul trecut. Cinci noi intrați din Arabia Saudită au oferit Regatului un record de 15 reprezentanți în clasament.

Arabia Saudită s-a alăturat Egiptului ca găzduire a universităților cu cea mai rapidă creștere din lume – îmbunătățindu-se mai rapid în ultimii patru ani decât China continentală, deși de la o bază mai mică. Succesul acestor națiuni a fost în mare măsură determinat de îmbunătățiri majore ale scorurilor pentru impactul cercetării – pe baza analizei citărilor.

Alte țări cu dezvoltare rapidă au inclus Malaezia, care se mândrește cu cel mai rapid învățământ superior în ceea ce privește perspectivele internaționale (atragerea de talente academice și studențești și publicarea de cercetări în colaborare internațională) și Pakistan, care a înregistrat o creștere semnificativă a scorurilor sale pentru colaborarea universități-industrie.