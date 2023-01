O jurnalistă a câștigat procesul cu AUR, în care partidul o acuza că i-a afectat imaginea prin asociere cu politica Rusiei

Realizatoarea emisiunii “Politica zilei”, de la postul de televiziune B1 TV, Ioana Constantin, a câștigat procesul în instanță de judecată în care AUR o acuza că a afectat imaginea partidului, prin asocierea formațiunii cu politica Federației Ruse.

“Finalul motivării în procesul pe care l-am câștigat cu AUR. George Simion și partidul AUR m-au dat în judecată spunând că i-am acuzat de propagandă pro-rusă și că “am creat o stare de pericol în jurul partidului”. Să vedem, așadar, concluziile motivării instanței de judecată mai jos. Ce era de demonstrat, s-a demonstrat. Aici nu suntem în Rusia, măi George! Și nici nu merg intimidările și răfuiala. De fapt, pe Simion nu-l deranja asocierea cu Moscova din postările mele, alte reglaje avea el de făcut. Dar, ce să faci, George, au mai încercat și alții. Nu ține!”, a scris Ioana Constantin, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Jurnalista a publicat și a citat motivarea instanței, în postarea sa: “instanța reține că afirmațiile făcute de către pârâtă (Ioana Constantin) se suprapun peste o bază factuală, respectiv declararea co președintelui AUR, George Simion, persoană indezirabilă și interdicția de a intra în Moldova precum și propunerea acestui partid pentru funcția de prim ministru a lui Călin Georgescu, persoană de notorietate cunoscută cu afinități pro ruse, precum și promovarea/preluarea de articole de presă de către canalele media rusești. Instanța constantă că acestea sunt informații publice ce se găsesc disponibile la o simplă căutare în spațiul online, iar instanța le apreciază suficiente pentru a aprecia că pârâta a avut o bază factuală pentru afirmațiile sale, contrar susținerilor reclamantului. Instanța are în vedere apărările reclamantei în privința dnului Călin Georgescu respectiv faptul că acesta nu este membru de partid și declarațiile sale și luările acestuia de poziție sunt făcute în nume personal fără vreo legătură cu partidul, însă acesta nu a negat faptul că ar fi reprezentat propunerea AUR pentru postul de prim ministru în octombrie 2021. or, în acest context, instanța apreciază că este rezonabil de presupus că atunci când o persoană este propunerea unui partid pentru funcția de prim ministru, partidul respectiv este de acord și susține declarațiile sale (…) Analizând punctual postările pe Facebook și luările de poziție ale pârâtei, instanța le găsește provocatoare, intense, însă nu le găsește dincolo de o doză acceptabilă de critică dată fiind poziția părților, respectiv membrii ai vieții politice parlamentare, și a gradului de acceptare în societatea actuală a criticii”.

