Iohannis participă la al patrulea Summit al Consiliului European

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, astăzi şi mâine, în Islanda, la Reykjavik, la cel de-al patrulea Summit al Consiliului Europei.



Desfăşurată sub motto-ul „Uniţi în jurul valorilor noastre/ Uniţi pentru Europa”, cea de a patra ediţie a reuniunii la nivel înalt va sublinia rolul Consiliului Europei în actualul context geopolitic marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, organizaţia responsabilă pentru democraţie, drepturile omului şi statul de drept fiind printre primele instituţii internaţionale care au reacţionat printr-o acţiune concretă, respectiv prin excluderea Federaţiei Ruse din rândul statelor membre, informează Administraţia Prezidenţială.



Conform sursei citate, pentru România, participarea la Summitul de la Reykjavik are o semnificaţie aparte, întrucât în 2023 se împlinesc 30 de ani de când ţara noastră s-a alăturat ca stat membru cu drepturi depline al organizaţiei de la Strasbourg, decizia privind aderarea fiind luată în 1993 la primul Summit al Consiliului Europei.



În prima zi a summitului, preşedintele Iohannis va coprezida, alături de prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, masa rotundă cu tema „Protejarea democraţiei în vremuri de încercare – riscuri, rezilienţă şi reangajare” şi va participa la reuniunea de lucru „Uniţi pentru Ucraina”, găzduită de prim-ministrul Islandei, Katrin Jakobsdottir.



În cursul dezbaterilor generale din cea de a doua zi a summitului, Iohannis va reitera angajamentul faţă de sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi va reliefa rolul pe care Consiliul Europei l-a jucat, în cei 30 de ani de apartenenţă a României la organizaţia de la Strasbourg, la consolidarea unei democraţii stabile şi mature în ţara noastră, arată Administraţia Prezidenţială.



La finalul summitului va fi adoptată Declaraţia de la Reykjavik, care reconfirmă rolul particular al Consiliului Europei în arhitectura multilaterală la nivel european şi internaţional.



Cu această ocazie va fi anunţată şi înfiinţarea Registrului Internaţional al Daunelor cauzate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, la care România va participa ca stat fondator.

