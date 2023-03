Freedom House: România are doar o democrație „semi-consolidată”

România are doar o democrație „semi-consolidată”, ca și Bulgaria, afirmă cel mai recent raport difuzat de organizația Freedom House.

Freedom House este o organizație cu sediul central la Washington. Cel mai recent raport anual reflectă situația din anul 2023, din 210 țări și teritorii ale lumii. Pe ansamblu, România este considerată o țară liberă, cu 83 de puncte din cele 100 maxim posibile. Totuși, în ceea ce privește nivelul democrației („democracy status”), România este plasată în categoria „democrație semi-consolidată”. La acest parametru, România are 56 de puncte din 100.

În aceeași categorie cu România este plasată Bulgaria, cu 58 de puncte, decât puțin mai bine decât România. Croația are 54 de puncte, deci este sub România, iar Polonia are 59 de puncte, deci peste România și Bulgaria.

Sub aceste țări sunt cele considerate „Regim tradițional sau hibrid”. Aici figurează Ucraina, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Kosovo și Albania.

Mult deasupra României sunt cele trei țări baltice, precum și Cehia, Slovacia și Slovenia.

În cea mai slabă categorie, din punctul de vedere al democrației, sunt plasate Rusia și câteva țări din Asia, membre ale fostei URSS.

Nivelul maxim al libertății (100 de puncte din 100) îl au Suedia, Norvegia și Finlanda. Statele Unite sunt prezentate drept o țară liberă, însă cu numai 83 de puncte. Acest punctaj (83) este, în mod interesant, egal cu cel al României.