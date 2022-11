Ciucă, mesaj cu ocazia Zilei internaționale de luptă împotriva violenţei asupra femeilor

Omenia şi respectul trebuie să guverneze relaţiile între oameni pentru a ajunge mai aproape de o societate a firescului, în care violenţa să nu-şi mai găsească locul, a transmis prim-ministrul Nicolae Ciucă într-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Internaţionale de luptă împotriva violenţei asupra femeilor.



„De mai bine de 20 de ani, dedicăm ziua de 25 noiembrie luptei împotriva unei anomalii sociale, anacronică şi globală: violenţa împotriva femeilor şi fetelor. De la hărţuire şi violenţă sexuală, domestică, trafic de persoane, căsătorie forţată, femei şi fete din întreaga lume suferă atacuri sistematice la adresa libertăţii, demnităţii, integrităţii fizice, precum şi asupra sănătăţii lor psihice şi emoţionale. Pandemia, războiul, criza energetică şi cea economică au avut consecinţe extrem de dureroase mai ales asupra femeilor şi fetelor, ridicând în mod alarmant nivelul de violenţă manifestat împotriva lor. Victimele violenţei de gen provin din medii dintre cele mai diverse, sunt persoane de genuri şi orientări sexuale variate, fac parte din categoria migranţilor sau refugiaţilor, reprezintă minorităţi etnice sau sunt persoane cu dizabilităţi. Ele trebuie înţelese şi ascultate pentru a fi ajutate”, a afirmat Nicolae Ciucă.



El a punctat că înţelegerea resorturilor emoţionale, credinţelor şi stereotipurilor, precum şi a condiţionărilor şi limitărilor socio-economice care stau la baza acestui fenomen reprezintă fundamentul pe care Guvernul articulează componenta de prevenţie în lupta contra violenţei de gen.



„Sunt paşii esenţiali pe care i-am urmat şi, prin care, la nivel de guvern, construim politici şi măsuri de sprijin pentru victime, adaptate realităţii din teren, precum şi programe de informare/instruire şi prevenire aplicate şi personalizate. În primul nostru an de guvernare am reuşit să facem paşi decisivi pentru crearea de servicii integrate moderne în sprijinul victimelor violenţei domestice, de centre de intervenţie pentru victimele violenţei sexuale şi campanii de informare în rândul copiilor şi tinerilor. Şi autorităţile şi-au adaptat şi îmbunătăţit capacitatea de răspuns pentru a oferi un sprijin adecvat victimelor violenţei domestice şi violenţei de gen”, a evidenţiat Ciucă.



În context, premierul a salutat iniţiativa Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse de a promova Campania pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi fetelor (25 noiembrie – 10 decembrie (Ziua Internaţională a Drepturilor Omului) pentru a atrage atenţia opiniei publice şi a factorilor de decizie asupra violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor.



„Violenţa de gen este o încălcare flagrantă a drepturilor naturale ale omului şi înseamnă pierderea umanităţii, cu grave consecinţe trans-generaţionale. Consider că avem cu toţii obligaţia să ne informăm şi să învăţăm de la cei ce ne calcă pe urme, precum şi responsabilitatea de a educa generaţiile viitoare în spiritul armoniei care există în mod natural, indiferent de gen.Omenia şi respectul trebuie să guverneze relaţiile între oameni pentru a ajunge mai aproape de o societate a firescului, în care violenţa să nu-şi mai găsească locul”, a mai afirmat Ciucă.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!