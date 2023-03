Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a demisionat de la conducerea PNL București

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și-a anunțat demisia din funcția de președinte al filialei PNL București.

Ciucu și-a făcut publică această decizie în seara zilei de 28 martie 2023, printr-un mesaj postat pe internet. Ciprian Ciucu precizează că își menține funcția de primar de sector. De asemenea, el rămâne, se pare, președinte al organizației PNL Sector 6. Pe contul său de facebook, Ciucu apare cu funcțiile de președinte al PNL Sector 6 și de consilier general în Consiliul General al Municipiului București.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de președinte al organizației PNL București. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, așa cum știți, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul și energia mea să le dedic oamenilor din #Sectorul6.

Le urez succes colegilor din organizația PNL București, colegilor din Consiliul General și le spun că toate proiectele noastre pot fi duse la îndeplinire cu dedicare și seriozitate. De astăzi înainte pentru mine va fi și mai multă administrație dar și mai puțină politică. Pentru Sectorul 6!”, a scris, pe facebook, Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului 6 s-ar pregăti să candideze la funcția de primar al Capitalei

Una dintre ipoteze este că Ciprian Ciucu vrea să candideze la funcția de primar general al Capitalei. Pentru a obține suficiente voturi, el ar avea nevoie de sprijinul mai multor partide, nu doar al PNL. Din această perspectivă, demisia din fruntea PNL București pare un element al strategiei sale electorale.

Ciucu s-a remarcat deja prin critici și prin cereri adresate actualului primar general, Nicușor Dan. Și Nicușor Dan ar fi început să-și construiască un sprijin politic, pentru o a doua candidatură. Marți seară, președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat că PMP îl susține pe Nicușor Dan la alegerile din anul 2024.

Un alt potențial candidat pentru Primăria Capitalei, în anul 2024, ar fi Gabriela Firea.

