Slovenia: Cum puterea poporului a învins populismul iliberal

Sărbătorirea înfrângerii lui Marine Le Pen a umbrit învingerea unui alt lider populist din Europa. Luna trecută, în aceeași zi în care Macron a învins-o pe Le Pen, slovenul Janez Jansa, apologetul lui Trump și acolitul maghiarului Victor Orban, a fost învins complet de Robert Golob, un nou venit în politică. Noua sa Mișcare pentru libertate, verde-liberală, a câștigat 33% din voturi, comparativ cu 25% a lui Jansa.

Înfrângerea lui Jansa este un moment important pentru Europa. Adoptase în întregime manualul Orban. El a făcut afirmații ciudate similare că țara sa a fost atacată de o conspirație internațională de stânga. La fel ca omologul său maghiar, el a lansat un război împotriva presei independente, lansând atacuri personale asupra jurnaliştilor şi adversarilor prin intermediul Twitter. El a definanțat agenția de presă neutră a Sloveniei, ceea ce a dus la concedierea jurnaliștilor. Ca și Orban, justiția era în vizorul lui. După ce legislația sa de urgență Covid a fost considerată ilegală de Curtea Constituțională a țării, el a lansat un atac asupra judecătorilor. El l-a urmat chiar și pe Orban susținând minciuna lui Trump că alegerile din SUA au fost furate.

Toate acestea au lăsat cicatrici adânci asupra democrației Sloveniei. Freedom House a constatat în timpul mandatului lui Janša că țara a suferit cel mai dramatic declin democratic dintre toate cele 29 de țări pe care le monitorizează pe criterii în ceea ce privește procesul legislativ, independența presei și corupția.

Guvernul era unul de bătăuși. Amenințau și intimidau. Au împachetat instituțiile cu propriii lor susținători. Oricine i-a criticat pe cei de la putere – premisa de bază a unei societăți libere – a fost atacat, insultat și pedepsit. Acestea au fost activate de parlamentarii care au votat legi care dăunau oamenilor pe care trebuia să-i reprezinte.

Un tată a doi copii, de exemplu, s-a confruntat cu o amendă de 10.000 de euro pentru „organizarea de proteste”. O expertă în domeniul ei și-a pierdut locul de muncă pentru că a îndrăznit să se opună deciziilor autorităților. Un polițist care și-a făcut un selfie cu un protestatar a fost ulterior sancționat pentru asta.

Influența distructivă a lui Janša nu s-a limitat la retragerea democratică. Guvernul său a dus la preluarea politică a poliției și preluarea politică a educației. Au susținut interesele corporative în detrimentul oamenilor, permițând privatizarea apei. Între timp, nu au făcut nimic pentru a proteja oamenii obișnuiți de criza costului vieții – pe măsură ce facturile la electricitate, încălzire și alimente au crescut.

În cele din urmă, mobilizarea uriașă a societății civile – în special a alegătorilor mai tineri – a învins guvernul lui Janša. Mii de sloveni au protestat în piaţa principală din Ljubljana în fiecare vineri, timp de 105 săptămâni. O sută de organizații ale societății civile au decis să formeze Vocea Poporului în septembrie anul trecut pentru a reuni problemele pe care alegătorii le-au simțit cel mai puternic în întreaga țară.

Organizația mea de campanie, Institutul 8 Martie, a organizat peste 2000 de voluntari care să lucreze în domeniu. Împreună, ne-am dus mesajul pe străzi în multe orașe și sate și am inspirat oameni din toată Slovenia. Nu ne-am agățat de ce partide susțin oamenii. În schimb, ne-am bazat campania pe probleme cheie: sprijinul pentru statul bunăstării, respectul pentru libertatea de exprimare, sănătatea publică și educația.

A fost o campanie de speranță. Am fost în fiecare parte a țării și am vorbit cu oamenii despre legile care i-au deranjat cel mai mult. Am clarificat cât de important este ca fiecare să-și creeze propria campanie și să identifice alte cinci persoane pe care le-ar putea aduce la vot.

Drept răspuns, Guvernul ne-a hărțuit pe rețelele de socializare și a trimis un inspector de la Ministerul de Interne să investigheze afirmațiile fabricate că am încălcat legea electorală în timpul campaniei. Acolo unde au semănat frică, noi am răspuns cu bunătate. Am purtat flori prin țară în ultima săptămână de campanie. Fiecare floare a devenit un vestitor al schimbării, o chemare la primăvară. Oamenii au avut încredere în noi. Ni s-a spus de nenumărate ori: „Pentru prima dată, avem impresia că vocea noastră contează”.

În ziua alegerilor, am descoperit că am reușit. Campania noastră „Ieșiți și votați” câștigase ziua prin creșterea participării – în special în rândul tinerilor. La ultimele alegeri generale din 2018, prezența la vot a fost de 52,64% (scăzută în comparație cu recordul istoric de vot al țării), iar abținerea la vot a fost cea mai mare în rândul tinerilor. Prezența la vot la alegerile parlamentare de duminică a fost de 70,05%, cea mai mare din 2000.

Rezultatele Sloveniei sunt un memento important, la doar câteva săptămâni după ce toată speranța părea pierdută odată cu victoria zdrobitoare a lui Orban. Dacă societatea civilă este mobilizată, este posibil să se învingă populismul iliberal. Din fericire, Jansa a avut mult mai puțin timp pentru a-și consolida puterea decât Orban. Deși declinul democratic condus de Jansa a fost semnificativ, nu a transformat percepțiile publice într-un mod în care a făcut-o mașina de propagandă a lui Orban.

Adevăratul triumf al acestor alegeri a fost mobilizarea la sol – actele individuale de persuasiune care au determinat ca aproximativ 20% dintre alegători să-și schimbe preferința de vot de la ultimele alegeri. Am urmărit rezultatele duminică seara cu voluntari din campania Ieșiți și Votați. Nu ne-am putut opri din zâmbit. Pentru majoritatea, ca noi, care doreau să construiască o Slovenia mai bună, se simte că viitorul este al nostru. Pentru cei care simt disperarea că liderii lor slăbesc democrația știu asta: schimbarea este posibilă. Dragostea, speranța și onestitatea pot câștiga.



Nika Kovac este director al Institutului 8 martie, un grup de tinere sub 30 de ani, care în vară au câștigat referendumul împotriva privatizării apei și au lansat campania „Ieșiți și Votați” la ultimele alegeri.