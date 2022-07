Profil de securici: Bogdan Mîndrescu￼

Cum de reușesc unii în viață? Există prin ministere funcționari cu ani vechime care nu ajung în demnitățile înalte ale statului, orice ar face. Politrucii pot. Mai ales dacă se bucură de protecția sistemului și au un Uica Marcel, de la Buzău, care să-i ridice, să-i înalțe și să-i căpătuiască! Dar, când e vorba despre securici, cerul se deschide.

Mai țineți minte cum se recunosc securicii? Îi recomandă aroganța, mai puțin ținuta. Au ceva însă în comun: cretinismul.

Sunt demnitarii care de dimineață încep rondul prin departamente. Se dau drăguți cu fetele, schimbă câte o vorbă cu băieții. O constantă comportamentală au, însă, belfegorii: bârfesc ziua-ntreagă și nu lucră nimic.

A doua recunoaștere e după status. Își permit călătorii scumpe, haine de firmă, limuzine de lux, toate peste capacitățile bugetare ale altui coleg civil.

Un securici cheltuie mai mult decât câștigă. Veniturile lui din solde nu apar în declarațiile de avere. Pentru că, nu-i așa, ei sunt ghiocei. Sunt acoperiți, aveam să scriu într-o ediție de anul trecut a ”României libere.”

Cu tutore din cer și bani de pe pământ

La 27 de ani, Bogdan Mîndrescu, pupilul lui Marcel Ciolacu, a ajuns director al Aeroportului Otopeni. Bagheta magică a sistemului a făcut o minune pentru el. Numai că nu s-a priceput și a fost demis. Angajări fictive, călătorii de lux, mizerie în aeroport, haos generalizat.

Deși foarte tânăr, Mîndrescu are un trecut impresionant în instituțiile de stat, dar și private, care fac afaceri cu statul. A fost director de cabinet al fostului ministru pesedist al transporturilor, al directorului SRTV, consultant de vânzări la Bancpost. Nimic nu l-a oprit ca din funcția de consilier al ministrului Cuc să fie și consultant la Inspur Shandong Group Co Ltd din China, firmă trecută ulterior pe lista neagră a administrației SUA. Această companie avea ca principal obiectiv modernizarea armatei chineze, prin asigurarea accesului acesteia la tehnologii și expertiză avansate. Păi și cu ce i-a consultat tânărul? Să deschidă o filială și în România? El trebuia să facă business-planurile. Să proiecteze cifra de afaceri? Păi, cum? Singur? La club, cu băieții? Fiți pe pace! Sistemul lucra pentru el. Avea doar față de interfață, ca un ecran de protecție al monitorului oricărui conțopist.

Să recapitulăm! O companie specializată pe tehnica de armament, culmea, din China, a recrutat un tânăr care să le facă lipeli, nițcaiva contracte cu statul român. Asta se întâmpla în perioada 2014-2015. Agenția de Integritate l-a controlat. În zadar, tânărul era dat cu factor de protecție.

China – o biată haltă pentru ascensiunea sa galactică

Dar cum chinezii iau oameni de pe stradă? Îi pune manageri de dezvoltare într-o țară, fără să fie consultat sistemul din țara respectivă? Firmele chinezești sunt organizate pe obiective măsurabile. Bogdan avea capacitatea de reprezentare și de “make the deals”? Să fim serioși! Spatele său era puternic. Tata, om de intelligence internațional. Păi, nu întâmplător, fiul a ajuns consilier al lui Claudiu Săftoiu, fost șef SIE, cadorisit de sistem cu un post de președinte și de director general la TVR, după ce a scos porumbelul, cât un porc, că instituția sa face înregistrări. Așa, Săftoriu a plecat de la SIE, dar l-a găsit prin rețeaua de spioni pe tatăl. Apoi, i-a amploaiat fiul.

Ce pregătire profesională are Bogdan Mândrescu?

Este absolvent al Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității București. Apoi, a mai făcut și Facultatea de Drept – Ştiințe juridice din cadrul Universității Dimitrie Cantemir și a precizat în CV-ul său că și-a mai luat un masterat în Integrare și Afaceri Europene. De asemenea, a urmat cursurile Facultății de Management în Agroturism și Dezvoltare Rurală de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Păi, stați așa. Nimic legat de transporturi?

Oamenii din minister îi zic domnul ministru. El taie și spânzură. A fost mandatar al statului în toate Board-urile companiilor din subordinea ministerului. Omul e bazat, cum ar zice vocea străzii.

Dar, ambițios din fire, știind că se poate, Bogdan Mîndrescu își forțează norocul. Vrea un post mare de comisar european pentru aviație. Bă, ești nebun?

Vrea, știe și poate.

Sorin Grindeanu a făcut lăsarea mică

Păi, strategic l-a lăsat Sorin Grindeanu să meargă în ședința de guvern și să susțină interesele consorțiului internațional Alstom. Cumpărăm, grație mânuței lui lungi, locomotive cu 15 milioane de euro bucata.

Nu că e tare Bogdănel? Și-a scos din bugetul public bani de coșniță pentru a-și face lobby în lumea aviației internaționale. Dar până a primi postul, mai trebuie să servească. Ieri, un chinez, azi, un Alstom. Totul pe banii și răbdarea românilor.

Era să uităm. Mîndrescu s-a dezis de tutorele Don Marcel. Care Marcel? Deputatul care l-a scos din anonimat și l-a urcat în funcții de stat.

Dar cum să pățească așa o nefăcută liderul PSD? El l-a ridicat, iar acum a trecut de partea vrăjmașului Sorin, care face sluj la orice hegemon, de dragul de-a reveni pe postul de prim ministru. Nu se poate.

C’est la vie militaire

Ce concluzie tragem din povestea de succes a lui Mîndrescu? Că doar copiii sistemului pot ajunge granguri mari la Bruxelles. Și vor ajunge! Sistemul îl va susține, companiile străine le vor face lobby. Merg ca din tun spre mari demnități europene. Și, atunci, cum să-și mai aducă aminte securiciul de binefăcătorul său, Don Marcel?

La proba fidelității, în Băneasa nu se dau note. Doar recomandări. Și fireturi internaționaliste. Ca-n bolșevic time. C’est la vie militaire.

Vocile lumii

Radio Europa liberă

Andreea Pora – redactor șef revista 22

“Înainte de ajunge anul acesta secretar de stat la Transporturi, Bogdan Mîndrescu a fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu. Pe 14 ianuarie, Mîndrescu a fost numit și în Consiliul de Administrație la Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). La asta se adaugă și CA-ul de la Registrul Auto Român, unde a primit un nou mandat. Cu trei funcții la activ, Mîndrescu are venituri de invidiat. Din declarațiile de avere depuse pe 2021, reiese că de la RAR a obținut 147.044 lei/an, de la AAC încă 7.400, iar de la Ministerul Fondurilor Europene încă 53.000 de lei. Cu alte cuvinte, a avut un venit de lunar de peste 17.000 de lei”, scria recent Andreea Pora, pe pagina Radio Europa liberă.

