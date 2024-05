Anunț al ANPC cu privirea la achiziționarea jucăriilor pentru copii

Paul Anghel, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a transmis un mesaj important pe rețelele sociale, sâmbătă, subliniind necesitatea achiziționării jucăriilor numai din magazine specializate. Într-o postare pe Facebook, Anghel a accentuat că este esențial ca jucăriile să fie cumpărate de la distribuitori de încredere, care pot elibera documente de achiziție. Aceste documente sunt absolut necesare în cazul în care apar reclamații, oferind consumatorilor o bază legală pentru a-și exprima nemulțumirile sau pentru a solicita despăgubiri.

“Dacă vreţi să dăruiţi o jucărie care să nu reprezinte un pericol pentru copilul dumneavoastră, trebuie să ţineţi cont de câteva sfaturi: achiziţionaţi jucării numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care va fi neapărat nevoie în caz de reclamaţie; alegeţi întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacităţile şi aptitudinile sale. Jucăriile trebuie să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de vârsta recomandată care ajută la alegerea jucăriei. Verificaţi existenţa instrucţiunilor de utilizare şi a avertismentelor specifice, însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării Acestea trebuie sa fie traduse obligatoriu în limba română. Sfătuiesc părinţii să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici. De asemenea, trebuie să respecte atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: “Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”. Fraza “Atenţie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere/pictogramă care vizează copiii între 0 şi 3 ani; Fraza şi simbolul nu trebuie puse împreună”, a scris Paul Anghel.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!