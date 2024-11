O analiză a mărcii AUR: o nouă formă de populism de extremă dreapta la periferia Europei

Mihaela Mihai este profesor de Teorie Politică la Universitatea din Edinburgh, cu un doctorat obținut în 2010 la Universitatea din Toronto. Interesele sale de cercetare includ teoria socială și politică critică, emoțiile politice, memoria politică și nedreptatea istorică, arta și politica, arhitectura și teoria politică, genul și teoriile democrației. A publicat lucrări precum "Political Memory and the Aesthetics of Care" (2022) și "Negative Emotions and Transitional Justice" (2016). Anterior, a fost lector la Universitatea din York și a desfășurat cercetări la Centre for Research in Ethics din Montreal și la Centre for Social Studies din Coimbra. Prof. Camil Ungureanu predă filosofie politică la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona. Expert în teoria politică și relația dintre religie și politică, are lucrări publicate în reviste prestigioase precum Geoforum și Journal of Political Philosophyam. A scris o lucrare științifică despre ideologia AUR, publicată în revista Geoforum.