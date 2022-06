Generația trezită – un nou truc al Diavolului

Din spațiul public românesc lipsesc marile teme care preocupă planeta. În occident dezbaterile despre wokerism încing spiritele. La noi, nimeni nu cunoaște semnificația termenului, darmite să priceapă combustia socială a unui concept ideologic.

Provenit dintr-un participiu trecut al verbului “a se trezi,” astăzi are conotații peiorative. Conservatorii lumii îi i-au la mișto pe cei cărora le zic wokeriști, nimeni alții decât tricicletiștii pensați și cu gleznele goale, instruiți prin școlile corectitudinii politice să fie preocupați de rasism, inegalități de gen și de încălzirea globală. Asta pentru a masca adevăratele griji legate de scăderea stimei de sine și a indicatorilor fericirii.

Trezițiilor li s-au servit BLM, tinctura de iod pe rănile sociale

Mișcarea treziților luptă în SUA pentru drepturile foștilor sclavi și recunoașterea nedreptăților din perioada de dinainte de Războiul de Independență. Celebrul Black Lives Metter a apărut într-un moment de depresie a progresismului american. A fost folosit ca o sculă ideologică, pentru a a abate atenția tinerilor de la adevărata inechitate socială din prezent.

”Treziți-vă!” e un fel de nou: ”Proletari din toate țările uniți-vă!” Rădăcina termenului e tot marxistă, chiar dacă ideologii zilelor de azi, în majoritate cuibăriți prin universitățile influențate de Școala de la Frankfurt, nu recunosc această legătură.

Naționalele de fotbal și de rugby ale Angliei sunt obligate să se închine în memoria sclavilor din imperiu. Progresiștii din SUA, în timpul crizei polițistului ucis, au lansat primele astfel de acțiuni perfide de autoînvinovățire. Nimeni nu le explică “treziților” că latifundiarii americani, foștele elite ale Partidului Democrat, au recompensat cu bani foștii sclavi, la eliberarea lor.

Vicleșugul distragerii atenției și crearea unor teme parazitare

Mișcarea treziților e doar un instrument creat de demonii globalismului pentru a zăpăci generația Z, căreia îi zic Zombi. Le comută tinerilor atenția de la problemele reale, pentru a-i ține “treziți” în lesa propagandei. O captivitate cu flamura libertății. Gen.

Adolescenților li se ordonă că trebuie să fie vigilenți. Să lupte pentru abolirea proprietăților, desființarea sistemului de poliție, renegarea istoriei! Să facă apologia identităților de gen, să ridice curcubee, în loc de pretenții la viață normală, să se dezică de principii și de obiceiuri! Acțiunea e din registrul malefic al Diavolului. Curmă-i omului liberul arbitru și fă-l dependent de drogurile sociale!

Wokerismul, din alt unghi de vedere, poate fi “opiul popoarelor” din opera de trei parale a doctrinarului neomarxismului de azi.

Desen de Ștefan Popa Popa’S

Imberbilor sau – cum vreți – inepților, li se spune că aterizarea pe lună a fost înscenată. “Stai treaz!” O roșie este un fruct și nu o legumă. ”Stai treaz!” Două prune sunt Ochii lui Dobrin, nu simboluri sexuale. “Stai treaz!” Uterele femeilor trebuie legate, fiindcă pe planetă sunt prea mulți oameni. “Stai treaz!” Balenele suferă în ocean din cauza încălzirii globale. “Stai treaz!” Recifurile pierd pietrele ponce. Călcâiul lui Ahile e vetust. “Stai treaz!” Religia e opiul popoarelor. Stai treaz!” Luptă pentru drepturile furnicilor la autoguvernare. Stai treaz!” Mănâncă din carnea de plastic a lui Bill Gates. “Stai treaz!” Ajută sconcsul să dea mai multă duhoare. “Stai treaz!” Mulge caracatița de cerneală. “Stai treaz!” Respiră pe jumătate, ca să nu poluezi natura! “Stai treaz!” Bea dimineața mai multă cafea. “Stai treaz!”

Lupta pentru schimbarea plăcuțelor de pe toalete

Recent, o universitate londoneză a fost atacată de un grup de treziți pe motiv că la toalete erau însemnele de bărbați și femei, când noua directivă planetară a ritului de progres cu de-a sila recomandă buzile unisex.

Céline Dion și-a tras recent o linie vestimentară Nununu pentru bebeluși cu țoale unisex. Pentru a fi în ton cu linia necreștină a firii puternicilor lumii de azi, are în vitrina outlet-ului său tricouri cu capete de mort, coarne de diavoli și dinți de vampiri.

Dacă aveți vreo grijă, nicio grijă. Nici în Occident nu se înțeleg semnificațiile termenului tocat ca la moară.

“Ubichitizarea cuvântului „trezit” e generală. Majoritatea oamenilor nu știu de fapt ce înseamnă „trezit”. Un cântec britanic, citat de BBVM spunea cam așa: „Nimeni nu știe ce înseamnă, dar este provocator. Important e că-i pune pe oameni în mișcare.”

Un front de luptă creat pentru zăpăcirea tinerilor

În fond, wokerismul e un front de luptă din războaiele culturale moderne ale omenirii. Noii cârmuitori ai umbrelor din Peștera lui Platon narcotizează oamenii dispuși să plece după fente. Aceștia amețesc și acționează iresponsabil. Se caută tot mai mult decerebrarea tinerelor generații! Deștepții planetei (oligarhii buni) au nevoie de căuzași, pentru a-și pune în operă mărețele planuri de comprimare a speciei umane și de despiritualizare a popoarelor.

În viitor, omul nou creat în laboratoarele sociale ale progresismului va bate femeile pe stradă pentru că poartă sutiene. Vor reclama bărbații nepensați, pentru a li se reduce scoringurile bancare. Cuplurile de îndrăgostiți vor fi înfierate de noua cartotecă de insulte „la ordin,” că sunt neadaptate vremurilor.

Și iată, plenar, visul de aur al omenirii – prefigurat de comunism – Omul nou prinde rădăcini sociale prin mișcarea treziților.

Când auziți de „Woke,” dați repede cu tămâie și spuneți o rugăciune! Satana apare mereu camuflat în fapte ce par bune.

Vocile lumii

Douglas Murray

Analist britanic

Douglas Murray – editor al Revistei The Spectator

“Se face că am zilele acestea am aflat că profesorii de la Universitatea Deschisă predau prostiile ălea cu trezitul. Studenților li se spune că limba engleză susține „superioritatea albă.” Tinerii sunt supuși unor instruiri „anti-rasiste”, vorbindu-li-se despre „hegemonia albă” impusă de intelectualii din Occident,” scrie analistul britanic, Douglas Murray, în The Telegraph.

