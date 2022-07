Cum se va ascunde abandonul școlar sub preș

Ministerul Educației a anunțat publicarea Ordinului privind noul Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Era un lucru esențial pentru ca aserțiunile ministrului Sorin Cîmpeanu, din urmă cu câteva luni, referitoare, printre altele, la eliminarea tezelor și a semestrelor anului școlar, să fie transpuse în realitate.

Am observat cum cele mai multe instituții mass-media au scos în față schimbarea din ROFUIP – subliniată și în comunicatul de presă aferent al ministerului – ce impune eliminarea exmatriculării copiilor din sistemul de învățământ obligatoriu.

Exmatricularea oricum era mai mult teoretică, deoarece era extrem de greu de realizat și nu era nici în interesul unităților de învățământ preuniversitar.

Din contră, este răspândit, de ani buni, la nivel național un alt fenomen: al înmatriculărilor fictive.

Mai exact, conducerile școlilor țin înmatriculați elevi care nu se prezintă de luni și chiar ani de zile la școală.

Fără medii încheiate, îi reînmatriculează an de an în aceeași clasă, doar pentru a nu pierde finanțarea per elev, cu toate că acei elevi au abandonat școala.

În plus, avem foarte mulți elevi promovați “de milă” sau pentru că “nu ai ce face”, cum spun mulți profesori.

De aceea se ajunge ca zeci de mii de absolvenți de liceu să nu se înscrie la Bacalaureat.

Eliminarea totală a exmatriculărilor înseamnă că, pe hârtie, nu vom mai avea abandon școlar sau vom avea unul extrem de mic.

Iată cum autoritățile își spală imaginea, ca să nu mai fie deranjați guvernanții cu întrebări incomode legate de abandonul școlar!

Pentru a conștientiza cele prezentate mai sus, e suficient să vă puneți următoarele întrebări:

De câți elevi exmatriculați ați auzit în ultimii 20 – 30 de ani?

Câți părinți știți că au fost amendați pentru că nu-și trimit copiii la școală?

Primarul din localitatea dumneavoastră trimite reprezentanți ai administrației locale să verifice dacă merg toți copiii la școală?

Probabil că un mare colegiu național își permite să exmatriculeze un elev drogat sau cu comportament agresiv, ca să-l ia alții, dar o școală dintr-un sat uitat nu-și permite să renunțe la elevii care nu vin tot anul la școală, pentru că sunt cu animalele la păscut.

