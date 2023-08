Încă de la începutul războiului din Ucraina, ne-am exprimat îngrijorarea că există o înțelegere ascunsă între Kremlin și Casa Albă, pentru distrugerea economiei Europei occidentale. Iată că, după optsprezece luni de conflict, datele arată că Rusia nu s-a prăbușit deloc în urma sancțiunilor, ba dimpotrivă. De fapt, rănite sunt țările membre UE, și nu agresorul. Rusia a ajuns a șasea economie mondială, potrivit ultimelor informații. SUA nu doar tipăresc, chiar fac bani mulți.

“Economia Rusiei în timp de război este înfloritoare,” a scris zilele trecute the New York Times.

Creșterea prognozată a economiei ruse este de 2,5 % din PIB, anul acesta, conform datelor băncilor occidentale. Mai mare decât a SUA. Cum e posibilă situația?

Creștere pe fond de criză

Țările occidentale au blocat activele băncii centrale a Rusiei de pe teritoriul lor. Criza Swift a urmărit falimentarea companiilor și a oligarhilor ruși. Sute de yacht-uri rechiziționate, milioane de conturi blocate, hărțuirea miliardarilor lui Putin, intenția de falimentare a lor (vezi cazul Abramovici), impunerea unei preț maximal petrolului pe piețele occidentale nu au dus la capitulare.

La începutul invaziei, băncile occidentale au sechestrat 350 de miliarde de dolari din rezervele de valută străine ale Rusiei, dintr-un total de 604 de miliarde de dolari.

Toate aveau unicul scop: constrângerea fiscală și sfârșitul regimului dictatorial al lui Putin. Vă mai amintiți narativul?

Unul dintre prietenii mei a scos cincizeci de mii de euro din bănci pentru a-și pune panouri solare pe casă. “I-am tras-o lui Putin!” avea să mă informeze, după ce a terminat lucrarea. Văzând că urmărește Gigi Tv, i-am înțeles orientarea și încredințarea că duce o „luptă dreaptă.” Noi sărăcim, rușii își cumpără tot mai multe case.

Cum așa? Răsfoim publicațiile de ținută ale lumii libere. The Washington Post, Wall Street Journal, BBC relevă trendul ascendent al economiei Rusiei.

SUA atrag industriașii germani. Cu ce scop?

Europa n-a mai importat resurse minerale. Aruncarea în aer a North Stream-ului a decuplat economia Germaniei de gazele naturale ieftine.

Inflation Reduction Act (IRA), programul guvernului american de 462 de miliarde de dolari, adresat și companiilor care aplică tehnologii de reducere a dioxidului de carbon, a atras peste 5.600 de entități economice germane. Siemens, Volkswagen sau Linde și-au relocat deja în SUA capacitățile de producție.

Ultimele două rapoarte Eurostat arată intrarea în recesiune a Zonei Euro. Motorul economic german s-a gripat, zic analiștii. Douăzeci de procente din exportul industrial al României se face în Germania. Pe primele două trimestre, economia țărilor europene s-a contractat.

Inflația a mai fost temperată prin modificările repetate ale ratei dobânzii Băncii Central Europene, nu chiar în ritmul FED.

În Franța, Italia și Germania, serviciile au avut de suferit, din cauză creșterii prețurilor și a spaimei lumii occidentale de o nouă criză. Doar economia Marii Britanii, datorită politicilor intervenționiste a Băncii Centrale, pare a evita scăderea economică. Creșterea economică a SUA s-a accelerat la 2,4%, în al doilea trimestru, peste așteptările economiștilor. Consumul mai slab a fost compensat de investițiile puternice ale companiilor. Despre ce vorbim?

La polul opus, China reușește o creștere cu 4,5 % a PIB-ului datorită politicilor intervenționiste în economie. Criza cipurilor și relocarea unor fabrici americane se pare că n-au avut impactul prognozat.

Europa a impus sancțiuni, iar peste un an și jumătate, piața a sancționat-o

Războiul economic dintre lumea civilizată și orientul aliat cu Rusia, deși nedeclarat, face victime în rândul agresorilor. Că doar orice om zdravăn la cap își dă seama că Occidentul a provocat criza resurselor, retragerile de investiții din piețele emergente, fluctuațiile neasumate ale burselor de energie și – nu în ultimul rând – scumpirile în lanț, care prăpădesc bruma de economii a lumii civilizate.

Acest război nedeclarat poate fi urmărit zilele acestea în Niger, țară africană, unde președintele pro-occidental Mohamed Bazoum a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat. Entuziasmul mulțimii, care l-a aclamat pe generalul biruitor, arată că nigerienii s-au săturat de puterea civilizatoare, secătoare de resurse. Acum, vor în BRICS. SUA, Franța și-au retras cetățenii, dar a provocat regimul statului vecin Nigeria pentru o intervenție militară. Doar că puciștii și-au activat relațiile cu diviziile Wagner, aflate în Mali și Burkina Fasso, țări învecinate.

Viitorul conflict dintre est și vest se va muta în Africa

Prin societățile civile, vajnice apărătoare ale democrației, au stârnit republicile central-africane la război. Acum, e de văzut dacă vor trimite militarii în folosul exclusiv al coloniștilor.

Niger, una dintre marile deținătoare de rezerve de uraniu, obținea doar 5%, ca redevență din această resursă, folosită de cele peste treizeci de centrale nucleare ale Franței.

Dar, revenind la cestiune, cum ar spune raționalistul, economia Rusiei s-a înfierbântat după ce guvernul a alocat peste o sută de miliarde de dolari în înzestrarea militară, deschizând astfel mari linii de producție. Salariile din armată au crescut la peste 1.780 de dolari, conform Business Insider. O văduvă de război primește de la stat 5 milioane de ruble, circa 50.000 de dolari, cam cât au primit ofițerii ruși, prin anii 90, să se retragă din Germania de est.

Guvernul de la Moscova și-a cumpărat, cum s-ar zice, simpatia maselor prin creșterile salariilor și ale pensiilor. Administrația Putin a decis subvenționarea dobânzilor pentru creditele ipotecare, achizițiile imobiliare explodând. Se vorbește despre o creștere de 62% a real estate-ului, față de anul trecut. Un economist de la Wall Street Journal vorbea despre un balon rusesc care se va dezumfla.

Poezia cu rușii săraci se poate asculta pe plajele din Grecia sau Emiratele Arabe Unite, unde se sparg în figuri.

Informațiile sunt culese din presa occidentală. Nu veți citi în diviziile de presă de la noi, decât date despre cum se prăbușește Rusia sub șenilele războiului!

“Împrumuturile corporative din Rusia s-au mărit cu 19 % până în iunie 2023, pe măsură ce investițiile au fost tot mai mari. Între timp, valoarea creditelor ipotecare – luate de la primele 20 de bănci din Rusia – a crescut cu 63% în prima jumătate a anului, față de un an în urmă. Economia Rusiei este atât de fierbinte, încât banca sa centrală a majorat ratele dobânzilor cu un punct procentual pe 21 iulie – dublu față de 0,5 puncte procentuale, prognozate de analiștii intervievați de Reuters, pentru domolirea inflației, care a atins 3,25% în iunie, față de un an în urmă,” scrie the New York Times.

