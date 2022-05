Minciunile războiului, doar din “surse oficiale”

Oare dorește cineva să se afle adevărul despre războiul din Ucraina? Cu siguranță, nu există părți interesate, ci doar acțiuni de propagandă. Cancelariile occindentale recomandă să servim doar porții de minciuni din „surse oficiale.”

Va reuși Putin să îndeplinească testamentul lui Petru cel Mare? Va face Nova Russia? Va câștiga SUA războiul proxy?

Planeta s-a împărțit în două tabere: una pro Ucraina și alta împotriva ei. Ultima categorie nefiind neapărat putinistă, ci pacifistă.

După cum se vede, armele bubuie, propaganda trosnește pe toate canalele, nimeni nu mai caută pacea.

Există un acord în dezacord că înarmarea exagerată a țării vecine prelungește și mai mult războiul.

Dar, oare, Occidentul e interesat de pace?

Așa cum am spus încă de la începutul războiului, Ucraina e un proxy. Pentru că SUA nu se pot bate direct cu Rusia, s-a inventat acest război.

Rusia îi zice “operațiuni speciale.” Vestul – războiul din Ucraina.

desen de Ștefan Popa Popa’S

Ce știm despre evoluția frontului? Nimic. Suntem loviți din toate direcțiile cu știri false. Iar marile minciuni se iau doar din “surse oficiale.”

Există o cenzură cum n-a mai fost. Sute de mii de postări sunt eliminate de pe rețelele sociale. Inteligența artificială și fact-checkerii anonimi împânzesc boaierele internetului și taie în carne vie tot ce nu convine împuterniciților războiului.

Toate alegațiile neconforme corectitudinii politice sunt eliminate. Practic, nu există democraticul check & balance. Sau latinescul audiatur alterapars.

Nimic. Minciună blană. Adevărul cosmetizat, pus sub reflectoare. În dezbaterea publică nu mai există opinii contrare.

Ne paște o nouă pandemie?

Noile miliții ale gândirii au început inchiziția. Nu bei cu noi, bei împotriva noastră. Și delete.

Într-o asemenea avalanșă de minciuni cu aură oficială, riști să fii strivit. Nu te poți împotrivi. Te uiți la ceas și te întrebi cât mai ține circul de-a războiul.

Minciunile războiului: Fantoma de la Kiev, bombardamentul de la maternitatea din Mariupol, Ororile de la Bucea,

Obișnuit să mă trezesc dimineață deschizând presa de referință din Marea Britanie și SUA, am ajuns la concluzia că cele mai prestigioase publicații sunt teleghidate de un comandament nevăzut al Noului Big Brother. Cum se face că apar aceleași titluri pe primele pagini: Ororile de la Bucea, Fantoma din Kiev, crimele rusești din Insula Șerpilor, Bombardamentul maternității din Mariupol? Iar toate acestea să fie ulterior invalidate, nu doar din lipsa de probe, ci și din informații contradictorii. Astfel, am decis să mă dezabonez. Eu vreau adevărul, nu îndemnuri la luptă și la slavi ukraini. Dar cine mai caută adevărul, într-o lume costelivă și drogată de ideologia salvaționistă?

Încă de la începutul războiului din Ucraina, m-am declarat nedumerit. Spre disperarea prietenilor, repetam ca o moară aforismul lui Socrate: știu că nu știu nimic.

Întrebat de ce nu văd cum sunt uciși copiii în Donețk, Logansk, Mariupol, cinic le-am răspuns că nu știu nici cine a trimis minorii în marea Cruciadă a copiilor. Doar oare ea a existat sau e doar o legendă?

Misterul „Z” și minciunile războiului

Sunt mituri și paramituri despre eroica armată ucraineană. Ca unul pierdut prin biblioteci și găsit uneori pe televiziuni, știu că Bandera a fost mai mare nazist decât Mareșalul Antonescu.

Dar nazismul nou, nu e ca nazismul vechi, în paradigma lumii de azi.

Doar oare care e simbolistica lui “Z”, literă prezentă pe tancurile rusești. O altă enigmă.

Nu deslușim noi tenebrele. Nici n-avem calificare. Doar ceva circumvoluțiuni, în care neuronii nu zburdă tembel, se mai găsesc.

Am fost întrebat de moderatoarea unei televiziuni: ce văd în Ucraina și am răspuns sec: natură moartă cu tancuri pe străzi. CNA a sărit și a amendat postul cu 50.000 de lei. Vina de a te îndoi de punctele de vedere oficiale este o crimă.

În rest, cine nu se închină este aruncat la câini.

Canonizarea lui Zelenski în cultul eroilor

Încă de la începutul acțiunii de canonizare a lui Zelenski (prezent ieri la Davos să ia lumină de la Klaus Schwab) în cultul antic și acceptat al eroilor mitologici, am spus că actorul are un rol de făcut. Și am fost dat la câini, de onor clientela beată de certitudinile Noii Ordini Mondiale.

Am rezistat. După două luni de afront asupra minciunii, sunt oprit de oameni prin piețe și mă întreabă lumea de unde știam?

Ce să le răspund? Că am turat facultățile îndoielii, mai mult decât au ambalat ei pe cele ale certitudinii?

Jurnalism vs activism civic

Au deschis fabrici de produs lacrimi. Și să nu cotrobăi prin lupanarele corectitudinii? Le-am descoperit. Și le-am dezvăluit. Nu am comis crimă de uneltire. Am slujit doar adevărul. Asta e meseria de jurnalist, nu de activist sau propagandist neomarxist.

A vedea, totuși, azi adevărul e o crimă de les republică. Nu sunt convenabile mințile libere, ci doar cele dresate să vadă și să laude mai binele din laboratoare.

Ușor, ușor, universul distopic al uzinelor de propagat știri mincionoase se demantelează din broboada sură a minciunii.

Oamenii relevă. Au fost mințiți. Și ce dacă? Minciuna a fost în slujba binelui.

Minciunile războiului, doar din “surse oficiale”

Dar care e măsura binelui? Care sunt gradațiile? Există o casă de marcat? Sau marii producători mondiali de armament livrează prin redacții saci de bani? Propagandiștii războiului au misiunea de-a convinge publicul că “salvat ești atunci când ai glonț pe țeavă și-ți bubuie creierul de ură.”

Feriți-vă de propaganda diverselor forme de putere! E toxică.

Cine câștigă războiul? Depinde în ce tabără ești: a adulatorilor lui Zelenski sau a contestarilor săi? Și-ți vei da singur răspunsul. Cine rescrie istoria și reinventează polii de putere ai lumii ei sunt învingătorii, chiar dacă Rusia își ia teritoriile înapoi.

The Guardian

Publicație britanică

“YouTube a eliminat peste 70.000 de videoclipuri și 9.000 de canale legate de războiul din Ucraina pentru încălcarea regulilor de conținut, inclusiv eliminarea videoclipurilor care se refereau la invazie drept „misiuni de eliberare”, scria recent The Guardian.

