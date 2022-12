De ce nu vom avea niciodată un doctor Fauci

Piatra spartă a mormântului doctorului Victor Babeș, din curtea neîngrijită a institului ce-i poartă numele, este o efigie a înstrăinării unui neam. Tristețea mi-a fost stârnită de cuvântul de adio al lui Anthony Fauci, publicat ieri în The New York Times. De ce nu avem și noi un Fauci?

În pandemie, guvernanții au preferat să ia lumină de la Ursula von der Layen, un doctor fără drept de liberă practică, decât să se consulte cu marii epidemiologi ai țării.

Când un sondaj îl indica pe profesorul Adrian Streinu Cercel, în topul încrederii populației, cu aproape 70 %, guvernul Orban l-a dat la câini. L-a scos din spațiul public.

Institutul Cantacuzino și-a pierdut obiectul muncii, dar nu-l declară nul

Profesorul Virgil Păunescu anunța, încă din februarie 2020, că are formula unui vaccin contra SARS Cov 2. Institutul său de cercetare, Oncogen, din Timișoara a fost solicitat de ambasadori ai Marii Britanii, Chinei pentru a dezvolta parteneriate. Încă nu apăruse vaccinul Pfizer. În lumea medicală se știa de BioNTech și de studiile sale ARN. Profesorul timișorean s-a încăpățânat să pregătească un vaccin pur românesc, pe bază de peptide, semnând un parteneriat cu Institutul Cantacuzino din București care, după doi ani de pandemie, n-are încă autorizație de pregătire și de preparare a vreunui vaccin. Revoltător, ați spune!

Directorul Oncogen, privind în urmă cu mânie

Guvernări succesive au promis că salvează un institut de renume. Premierii au dat ascultare matroanei vaccinului, mamă și tată, de la Pfizer, poreclită de Politico “președintele american al Europei”.

Păunescu a continuat cercetările, trecând de prima fază. Atât s-a putut cu suma de 700.000 de euro primită dintr-un grant de la Ministerul Învățământului și Cercetării.

Big Pharma a pus la mantinelă și vaccinul din Tübingen

Folosind aceeași formulă, Universitatea germană din Tübingen a trecut și de faza a treia, a testării reacților adverse pe oameni, deși a pornit în același ceas cu cercetătorii instituției de stat din Timișoara. Acum e în faza de producție.

Nu există formule magice ale vaccinurilor. Doar un numitor comun: sunt protective pentru anumite variante ale unui virus.

După lungi dezbateri în forurile medicale (nu discutăm despre cele ale imbecililor lui Umberto Eco), s-a ajuns la ideea că vaccinurile nu produc imunitate pe termen lung. Doar că sunt salvatoare de vieți.

Specialiștii spun că există multe variante ale SARS CoV 2 în circulație și că oricând ar putea reveni o pandemie, poate chiar mai ucigașă, asta dacă se combină tulpina Omicron cu Delta, zic ei.

În condițiile manipulărilor virusurilor din laborator, chestiuni discutate și în Congresul american și în cele ale escaladărilor conflictelor internaționale, dușmanul poate apărea, cât ai zice Vax.

Virusologia ține de securitatea națională

Guvernele responsabile știu că jocul virusologic ține de securitatea națională. Dacă ne înarmăm până-n dinți, dăm miliarde pe rachete și pe tancuri de hârtie, organizăm summit-uri supercalifragilistice, de ce să nu avem o strategie de apărare medicală? Un vaccin propriu?

În loc să fie sprijinit de către statul român, profesorul timișorean a fost “călcat” de șenila anticorupției și de Curtea de Conturi care voia să numere peptidele. Vă dați seama? Dar aveau controlorii Abac sau care le era unitatea de măsură?

Elita politică românească n-are cea ce se cheamă legăturile trainice cu neamul. Altfel, nu ar cumpăra în neștire vaccinurile fără prospect de la hegemon.

Oare câți dintre decidenți știu că profesorul Virgil Păunescu a coordonat, pe timpul mandatului lui Traian Băsescu, un nou proiect de legislație sanitară, iar sistemul securistoid l-a blocat, pentru că ar fi ieșit păgubit din multizecuiala impusă de ei, nu doar medicamentelor.

Comisia Europeană a lansat recent o ofertă de peste 30 de miliarde de euro pentru cercetare. Institutul Cantacuzino nu e acasă. N-are autorizare, deși a fost unul dintre cele mai performante institute europene.

Ion Cantacuzino a eradicat două pandemii și nu are statuie

Câți dintre decidenții de azi, care nu găsesc o brumă de bani, nici să repare lespedea mormântului lui Ion Cantacuzino (de numele căruia se leagă eradicarea a două pandemii: una de holeră și alta de tifos exantematic), în timpul primului război mondial. Cu știința de carte a acelor vremi, a luat bacteria care provoca tifosul și a împachetat-o într-un organ de animal, creând, zice povestea medicală, boluri care se administrau tuturor soldaților.

Savantul român avea mandat de şef al serviciului sanitar al armatei române, având protecția Coroanei. A dispus și realizat o vaccinare în masă, antiholerică în focar de boală, vaccinare pe care a încercat-o și mai devreme în timpul celui de-al Doilea Război Balcanic în 1913, în Bulgaria, la Iamboli. Mortalitatea s-a diminuat datorită curajului său, a științei de carte și nu în ultimul rând a încrederii monarhilor succesivi în priceperea sa.

Azi, conducătorii români nu mai au încredere în nimeni. Ba mai mult, au admis ca instituțiile de forță să calce cu bocancii murdari laboratoarele de cercetare.

Degeaba avem un sistem puternic de securitate militară, dacă nu avem securitate medicală.

Fauci, la 81 de ani, a spus adio spațiului public. Cel care a reușit, prin știința sa de carte să salveze peste douăzeci de milioane de bolnavi de SIDA, pentru că George W Bush i-a acordat tot sprijinul financiar și politic, e și el ținta sfertodocților medicali. “Începând cu președintele Ronald Reagan, am avut ocazia să consiliez șapte președinți în cei 38 de ani de activitate ca director al Institutului Național de Alergie și Boli Infecțioase. Le-am spus președinților mereu adevărul despre maladia HIV/SIDA, antrax, Ebola, Zika și acum Covid-19 chiar dacă nu convenea. Discuțiile noastre au inclus cum să răspundem la HIV/SIDA, precum și la alte amenințări, cum ar fi gripa aviară, atacurile cu antrax, gripa pandemică în 2009, Ebola, Zika‌‌ și C‌ovid-19. Se pot întâmpla lucruri extraordinare atunci când știința și politica lucrează mână în mână,” a spus Fauci, în mesajul de adio din the New York Times.

De ce a eșuat lupta cu Sars CoV-2? Opinia lui Fauci

Lupta cu cel mai puternic virus de la Gripa spaniolă încoace a eșuat însă, recunoaște Fauci, bătrânul lup al laboratoarelor de luptă contra maladiilor, din cauza “dezinformărilor și a ideologiilor politice,” așa cum recunoaște în mesajul său de adio.

Nu oamenii trebuie prețuiți de comunitate, ci faptele lor. Și America profundă nu se duce după fentă.

La noi, toți troglodiții judecă elitele medicale. Nu mai există colț de gheretă sau osie de coviltir, în care să nu există magistrații cauzelor de salvare, prin acțiuni ritualice de execuție publică a merituoșilor.

Virgil Păunescu merita mai mult. La fel ca alți savanți români, care se încăpățânează să concureze cu elitele mondiale. Să pună creierul în slujba neamului, nu ca alții brațele la cărat moloz! Autorizați Institutul Cantacuzino, că nu vă pică șapca de la Washington, domnule președinte! Atunci, când mai veniți în vizită și pe la noi.

Vocile lumii

Anthony Faucci

Fostul director al Institutului Național de Alergie și Boli Infecțioase și principalul consilier medical al președintelui Biden

coperta articolului din The New York Times

“Sunt încredințat că următoarele generații de tineri medici, oameni de știință și practicieni din domeniul sănătății publice, vor experimenta același entuziasm pe care l-am avut și eu la vârsta lor. Există o nevoie imensă de expertiză pentru marile provocări ale viitorului”, profețește Anthony Fauci, fostul director al Institutului Național de Alergie și Boli Infecțioase și principalul consilier medical al președintelui Biden. Faucci sfătuit șapte președinți americani, în articolul de pe the New York Times.

