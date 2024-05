Ana Porgras a fost nevoită să părăsească competiția „Survivor All Stars” în ediția difuzată pe 2 mai la PRO TV, după ce a suferit o accidentare. Momentul eliminării sale a fost unul emoționant. De altfel, înainte de a pleca, Ana Porgras a avut un schimb de cuvinte cu colegul ei, Zanni.

Ana a avut nevoie de ghips după ce s-a accidentat, iar recuperarea era evident că nu putea fi efectuată în cadrul Survivor.

“Este trist pentru mine că am ajuns până aici. Dacă în primul sezon în care am participat am simțit că am lăsat ceva neterminat, acum, în momentul ăsta, chiar dacă plec, simt că mi-am făcut datoria aici”, a declarat Ana Pogras.

Ce i-a spus Ana Porgras lui Zanni

“Mi se pare că am ajuns într-un punct al competiției în care nu doar Zanni, exact cum zice și el, ci fiecare ar trebui să se gândească la el, în punctul ăsta. Este trist pentru mine că am ajuns până aici și plec așa. Dacă în primul sezon în care am participat am simțit că am lăsat ceva neterminat, acum, în momentul ăsta, chiar dacă plec, simt că mi-am făcut datoria aici. Îmi pare rău că mă despart de voi, m-am atașat de voi. Survivor e competiția care îți testează limitele la maximum. Dar cred că limita cea mai importantă care îți este testată aici este răbdarea”, a spus Ana Porgras.

Participanții la emisiunea „Survivor All Stars” de la Pro TV sunt recompensați pentru efortul lor considerabil în cadrul competiției. Conform informațiilor furnizate, aceștia primesc o sumă de 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

Având în vedere că Ana Porgras a reușit să „supraviețuiască” timp de 16 săptămâni în competiție, asta înseamnă că va primi o recompensă financiară considerabilă. Astfel, suma totală pe care Ana Porgras urmează să o încaseze se ridică la 58.000 de euro.

Ana Porgras a reprezentat România cu succes la numeroase competiții internaționale de top. Unul dintre momentele de vârf ale carierei sale a fost medalia de aur pe bârnă câștigată la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010, desfășurat la Rotterdam. Performanța sa de excepție a demonstrat abilitățile sale remarcabile și dedicarea față de sport.

În același an, Ana Porgras a obținut și o medalie de bronz cu echipa la Campionatele Europene de la Birmingham, contribuind astfel la succesul echipei românești în competiția continentală. Această performanță a confirmat statutul său ca una dintre cele mai talentate gimnaste ale României din acea perioadă.

În plus, la Campionatul Mondial de Gimnastică din 2009, Ana Porgras a obținut o medalie de bronz la paralele inegale, aducând încă o contribuție semnificativă la palmaresul țării sale în competițiile internaționale de gimnastică.

