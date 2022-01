Cod roșu de viscol cu vânt de până la 145 km/h, ninsoare și ploaie

Este cod roșu de viscol în România, în noaptea de luni spre marți. Specialiștii ANM au declarat cod roșu în zonele de munte din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.

Pentru aceste zone, ANM anunță viscol puternic, intensificări ale vântului cu rafale care vor depăşi 140 – 145 km/h, zăpadă puternic troienită şi vizibilitate redusă spre zero. Avertismentul este valabil la altitudini de peste 1800 de metri.

Dar separat, și în alte județe din România se semnalează fenomene meteo neobișnuite.

„Primesc mesaje, acum, din Bacau. Populatia e speriata. Parca s-au dezlantuit stihiile. Da, aveti rafale de vint de pina la 70-80 km/h. Ploua, ninge, e foarte rau pina la miezul noptii. Sfatuiesc populatia sa ramina in case. Vintul asa de puternic poate arunca in aer sau smulge bucati din acoperisuri, ziduri, crengi, copaci si va pot rani. Adapostiti masinile mai departe de potentialele accidente (copaci, mansarde subrezite, ziduri acoperite neglijent). Stati in casa”, a anunțat, pe internet, Silviu Gurlui, profesor de fizică la Iași.