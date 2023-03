FOTO. Motivul pentru care Holly Sonders a fost nevoită să renunțe la golf

După ce obținuse diploma în jurnalism, iar pe plan sportiv era în plină ascensiune, reușind să câștige campionatul național de golf alături de echipa Universității din Michigan, viața frumoasei Holly Sonders a luat o turnură neașteptată.

O intervenție chirurgicală suferită la genunchi după primul an de juniorat la Michigan State University a forțat-o pe Holly să ia o decizie foarte dificilă și să renunțe la golful profesionist, deoarece nu a putut să meargă timp de câteva luni.

„A fost un moment trist, să ai 20, 21 de ani și să știi că visul tău de a juca la nivel profesionist s-a terminat”, a declarat ea pentru Golf Digest.

„După operație, nu am putut să merg timp de multe, multe luni, în primul meu an la MSU. Mi-am revenit după asta, dar nu am mai putut juca niciodată la fel”.

La vârsta de 21 de ani, Sonders a început să lucreze pentru Golf Channel înainte de a se alătura Fox Sports, cinci ani mai târziu, creându-și un nume în domeniul televiziunii.

Acum, bruneta se iubește cu fostul mare pugilist Oscar De La Hoya și a renunțat la televiziune, iar recent și-a lansat propriul site web numit „Xposed Sports”.

„A fost o experiență grozavă, dar, la un moment dat, vrei să lucrezi pentru tine însuți. Iar modul în care s-a schimbat lumea, în special după pandemie, totul este digital acum, totul se îndreaptă către social media și poți avea propria ta audiență în fiecare zi”, a spus Sonders pentru The Post.

