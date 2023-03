Fiica lui Romario își face debutul pe OnlyFans

Danielle Favatto, fiica fostului mare atacant brazilian Romario, și-a uimit recent cei 269.000 de urmăritori de pe Instagram, după ce a anunțat că s-a înscris pe OnlyFans, o platformă dedicată adulților.

Vestea a fost una surprinzătoare pentru toată lumea, mai ales că bruneta în vârstă de 25 de ani este proaspătă mămică. Danielle a dat naștere unei fetițe în ianuarie 2023, Maria Eduarda, în urma relației cu fotbalistul Fabio Henrique, mijlocaș care evoluează pentru formația braziliană Atletico Catarinense.

Deși OnlyFans este utilizat în primul rând de către lucrătorii sexuali care produc materiale pornografice, fiica fostului Balon de Aur a dezvăluit că postările sale se vor îndepărta semnificativ de norma comună a platformei. Explicându-și decizia de a se înscrie pe OnlyFans în calitate de proaspătă mămică, Danielle a declarat: „Mi-am creat profilul pentru a împărtăși puțin mai multe despre experiența mea de mamă debutantă. Nu am vrut să am un copil, dar m-am răzgândit din senin. Habar nu aveam cum să mă descurc cu copiii. Eram genul de persoană care se supăra dacă un copil plângea în avion. Pe măsură ce am învățat zilnic, mi s-a părut o idee mișto să îmi creez un profil pe platformă pentru a face videoclipuri despre acest subiect.”

Danielle le-a mărturisit fanilor și modul în care a ajuns să rămână însărcinată. Brazilianca a recunoscut că a făcut asta la insistențele partenerului ei: „Am încetat să mai iau pilula contraceptivă și, la mai puțin de o lună, am rămas însărcinată. Să fiu mamă a fost mai mult visul iubitului meu decât al meu. După ce am folosit pilula contraceptivă timp de opt ani, m-am oprit să iau o pauză și să mă gândesc dacă să am sau nu un copil. A trecut o lună și eram deja însărcinată.”

Fiica lui Romario a aflat despre sarcină imediat după faimosul Carnaval din Rio de Janeiro: „A fost cea mai mare mahmureală din viața mea în timpul carnavalului, iar săptămâna următoare am aflat că eram însărcinată.”

Considerat unul dintre cei mai mari atacanți ai tuturor timpurilor, cu peste 750 de goluri marcate în carieră, Romario de Souza Faria a jucat un rol esențial în câștigarea Cupei Mondiale de către Brazilia în 1994. În acel an, Romario, definit de Johan Cruyff drept un geniu al golului, a cucerit Balonul de Aur și a fost desemnat cel mai bun jucător din lume. După retragere, a intrat în politică, fiind ales deputat al statului Rio de Janeiro în Congresul Braziliei. Pe plan personal, Romario a fost căsătorit de trei ori și are șase copii cu patru femei.