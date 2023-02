Vacanța de Paște și de 1 Mai la mare. Care sunt prețurile

Sezonul 2023 începe pe litoral odată cu sărbătorile pascale, mai multe pachete pentru o vacanță de patru nopți cu cazare în apartamente în regim hotelier fiind disponibile în oferta Rezident Eforie Nord. Vacanța de Paște la mare costă cel mai puțin 1.000 de lei, pentru patru nopți, într-un apartament cu un dormitor, care poate găzdui două-patru persoane. Pentru 1 Mai, cel mai mic preț este de 750 de lei per apartament, pentru trei nopți. Turiștii au la dispoziție 13 apartamente din acest sezon, situate lângă plajă, cu o capacitate de cazare de la două la șase persoane și dotările necesare unei vacanțe ca în confortul de acasă.

Pachetele de Paște, din perioada 13-17 aprilie, costă de la 1.000 la 1.650 de lei, în funcție de tipul apartamentului, și se adresează celor care vor să descopere ori să redescopere litoralul în luna aprilie.

“Când te gândești la litoralul românesc în luna aprilie, ți se pare că nu e o destinație unde să vrei să ajungi. Nu sunt temperaturile estivale, care îi atrag pe turiști la mare, însă o serie de activități, de la relaxarea la malul mării pentru cei care au nevoie de odihnă, la plimbări în zonă, pentru cei care vor o vacanță activă, sunt atuu-uri pentru o astfel de alegere. Pot asista la Slujba de Înviere de la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, ori la Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel din Eforie Nord. Pot face excursii cu barca pe mare ori se pot distra în parcul de aventură din Neptun. Pot vizita Delfinariul din Constanța, pot face echitație la Herghelia din Mangalia, toate acestea, într-o perioadă din an mai puțin aglomerată”, declară Alexandra Bogatu, fondator Rezident.

Pentru 1 Mai, pachetele de trei nopți costă de la 750 de lei pentru un apartament cu un dormitor și vedere la stațiune, care poate găzdui două-patru persoane, la 1.250 de lei pentru un apartament cu două dormitoare și vedere la mare, care poate găzdui până la șase persoane.

“Litoralul se animă la zece zile după sărbătorile pascale, odată cu vacanța de 1 Mai, care marchează debutul sezonului și care, în mod tradițional, se petrece la mare. O serie de petreceri au loc pe litoral și atrag turiști tineri într-un număr mare.

Dacă de Paște mizăm pe familii numeroase și pe grupuri de prieteni care vor să petreacă sărbătoarea pe litoral, de 1 Mai ne așteptăm la turiști care urmăresc distracția la malul mării”, declară Alexandra Bogatu.

Rezident Eforie Nord estimează că va avea in grad de ocupare de 100% pentru ambele perioade, cererea pentru apartamente de închiriat în regim hotelier fiind în creștere de la un an la altul, datorită dotărilor acestora, care le asigură oaspeților o vacanță cu un confort ca acasă. Apartamentele Rezident Eforie Nord sunt căutate pentru dotări și servicii, de la bucătărie complet utilată la check in digital, recepție online 24/7, servicii de curățenie și curățătorie, parcare, șezlonguri pe plaja din apropiere. Oaspeții gătesc constant, nu numai pentru micul dejun, primesc vizitele prietenilor, se relaxează pe terasă, apreciază confortul diferit de cel hotelier.

2022 a fost pentru Rezident Eforie Nord un an peste așteptări, cu un grad de ocupare de 83% din aprilie până în septembrie, în creștere cu 23% față de anul anterior. Iulie și august au fost luni pline, cu un grad de ocupare de 98%, și cu oaspeți de toate vârstele, de la numai câteva luni la 90 de ani, și mai multe naționalități, nu numai români, ci și din Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Elveția, Canada, Singapore, Thailanda.

Pentru 2023, anul în care compania Rezident face un salt cantitativ la un număr de 78 de apartamente oferite în regim hotelier în toate orașele în care este prezentă, Eforie Nord, Constanța, București și Predeal, se estimează o dublare a cifrei de afaceri, de la aproape 500 de mii de euro în 2022.