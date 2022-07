CELE MAI FRUMOASE STAȚIUNI DE PE LITORALUL MĂRII NEGRE

Fiind printre marile mări ale lumii, Marea Neagră are coasta mărginită de șase țări: Bulgaria, Georgia, Turcia, România, Rusia și Ucraina. Fiecare țară are orașe frumoase pe litoral, care atrag nenumărați vizitatori în fiecare an, datorită plajelor, siturilor istorice, pădurilor și munților, precum și a bucătăriei grozave, diferite de la o țară la alta.

Există mai multe modalități de a explora și descoperi splendoarea Mării Negre. Puteți merge într-una dintre câteva croaziere cu ambarcațiuni mici la Marea Neagră sau puteți vizita individual țările de pe coasta sa. Oricare dintre ele ați alege-o, vă garantăm că vă veți bucura sufletul și ochii cu peisaje încântătoare. Puteți alege una din stațiunile de top descrise mai jos!

Constanța este stațiunea Mării Negre unde veți găsi plaje curate, apa caldă, o bogată istorie, activități de agrement, mâncare bună și multă distracție. Pe scurt, tot ceea de ce aveți nevoie într-o vacanță. Ar fi perfect să reușiți să le încercați pe toate. Leneviți la plajă, închiriați un iaht în Constanța pentru a savura briza mării, faceți un tur al orașului cu citybus-ul, plimbați-vă pe Faleza Cazinoului și neapărat delectați-vă cu istoria acestui minunat loc traversând străduțele orașului vechi. Dacă călătoriți cu copilașii, ar fi minunat să petreceți câteva ore la Delfinariul din Constanța.

Trabzon este cea mai mare stațiune a Turciei de pe coasta Mării Negre. Este, de asemenea, un oraș-port important și are câteva plaje frumoase, cea mai bună fiind Camburnu Plaji. Trabzon este locul de naștere al sultanului Suleiman Magnificul, sub a cărui stăpânire (1521-1556) Imperiul Otoman a fost cel mai prosper. De aceea, va fi stațiunea perfectă pentru cei ce sunt entuziasmați de istorie și nu numai pentru ei. Este o plăcere să te plimbi pe străzile înguste ale orașului vechi sau să te plimbi în parcul verde Meydan. Sf. Ana este cea mai veche biserică, dar mai sunt multe moschei și biserici de vizitat. Tot aici, neapărat să gustați câte ceva din bucătăria tradițională turcească, veți rămâne plăcut surprinși de varietatea de gusturi și arome.

Ordu, este una dintre cele mai atractive destinații turistice de pe litoralul Turciei. Situată între două orașe mari Trabzon și Samsun, aici veți găsi o stațiune relaxată cu un vechi cartier greco-otoman plin de case cu cherestea care mărginesc alei înguste și o faleză pitorească și autentică. Plaja Çaka este una dintre cele mai mari din Ordu și vara atrage o mulțime de familii locale pentru picnicuri și un loc de leneveală, deși rar devine aglomerată, chiar și în plin sezon de vacanță în iulie și august.

Varna este orașul-port unde veți găsi numeroase plaje aurii ceea ce o face una din cele mai frumoase stațiuni de la Marea Neagră. În Varna veți găsi foarte multe lucruri de văzut și de făcut. Un neobișnuit obiectiv turistic este Pădurea de Piatră care e un adevărat fenomen al naturii: numeroase coloane uriașe din piatră formează un peisaj rupt parcă din basme. Grădina Mării este un loc superb pentru promenadele de seară în care să admirați palmieri, frumoasele grădini cu flori și apusul soarelui în mare. Iar dacă vreți să vedeți cea mai mare comoară de aur din lume, o găsiți la Muzeul Arheologic Varna.

Batumi este cea mai mare stațiune de pe litoralul din Georgia, cu o mulțime de hoteluri moderne. Plajele sunt în mare parte cu pietriș dar la nord, în Ureki, veți găsi plaje cu nisip negru. Batumi însă înseamnă mult mai mult decât doar plaje.

Există o minunată promenadă pe plajă, cu multe sculpturi ciudate de-a lungul drumului, precum și picturi murale multicolore. Piața locală, cu produse proaspete și parfumate, este o încântare, la fel ca și Grădina Botanică Batumi. Plimbați-vă pe străduțele înguste ale orașului vechi și descoperiți oamenii locului și activitățile lor tradiționale. Cu siguranță veți îndrăgi tot ce veți găsi aici.

Fiecare vară perfectă începe pe litoralul Mării Negre!