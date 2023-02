Statistici interesante din universul sloturilor online

Serviciul de monitorizare Slot Tracker a publicat datele statistice pe anul 2022 prin intermediul cărora arată care este cel mai accesat joc, cel care oferă cel mai mare payout și multe alte detalii interesante. Membrii comunității Slot Tracker au realizat nu mai puțin de 8.306.462 de spin-uri pe parcursul anului 2022, astfel că echipa de monitorizare a avut suficiente date pentru a analiza.

Așadar, jocul care a generat cele mai multe spin-uri în 2022 a fost Book of Dead, producția celor de la Play’n GO. Nu mai puțin de 373.587 de spin-uri au fost date de membrii comunității Slot Tracker. Vârful a fost atins în martie 2022, când au fost efectuate 58.729 de rotiri. O altă lună bună a fost iulie, cu 52.285 de rotiri. În schimb, pe finalul anului interesul pentru acest joc a mai scăzut. În octombrie au fost 11.990 de rotiri, în noiembrie 10.418, iar în decembrie 18.870.

Pe locul doi în acest top s-a aflat Dead or Alive 2 de la NetEnt, cu 324.365 de rotiri, iar pe trei este Legacy of Dead, de la Play’n GO, cu 290.811 de rotiri. Per total, 2022 a fost un an foarte bun pentru dezvoltatorul de jocuri de casino online Play’n GO, care a avut trei jocuri în top 5 cele mai populare sloturi. Ce-i drept, numărul de spinuri pentru jocurile fruntașe a mai scăzut față de 2021, când top 3 a arătat astfel:

Dead or Alive 2, dezvoltat de NetEnt – 942,310 spinuri

Book of Dead, dezvoltat de Play’n GO – 668,720 spinuri

Marching Legions, dezvoltat de Relax Gaming – 424,380 spinuri

The Dog House Megaways conduce în topul sloturilor Megaways

Foarte populare printre pasionații de jocuri de casino online sunt și sloturile Megaways, care duc distracția la un nivel și mai electrizant. Iar în 2022 cel mai popular slot Megaways a fost The Dog House Megaways, dezvoltat de Pragmatic Play. Acesta a generat nu mai puțin de 199.654 de spinuri printre cei care au instalat tool-ul de monitorizare Slot Tracker. Pragmatic Play dă și locul doi din acest top, cu Maddme Destiny Megaways, cu 125.643 de spinuri, în timp ce pe locul trei regăsim Temple Tumble Megaways de la Relax Gaming, cu 82.045 de spinuri.

Cât privește sloturile cu cel mai bun payout, pe primul loc s-a clasat Street Fighter 2 (NetEnt), inspirat din jocul clasic cu același nume. Acesta a generat un câștig care a multiplicat miza de 15.220 de ori. Pe locul doi s-a clasat Hand of Anubis, cu 8.557x, iar pe trei regăsim tot Street Fighter 2, cu 6.836x. În 2021, un jucător norocos și-a multiplicat miza de 40.559 de ori prin jocul Dead or Alive 2.

Care sunt cele mai populare sloturi noi?

În fruntea topului celor mai populare sloturi noi se află Rock Vegas, cu 112.383 de spinuri. Jocul a fost dezvoltat de Pragmatic Play și îi duce pe utilizatori într-o junglă tropicală, iar printre simboluri sunt diverse animale exotice. Iar utilizatorii intră în pielea unui băștinaș care încearcă să nimerească spinurile norocoase. Pe locul doi se află Magician’s Secrets, cu 71.777 de spin-uri, iar pe trei este Money Train 3, cu 54.902 de spin-uri.

În ce privește cei mai populari dezvoltatori de sloturi, o mențiune specială merită Pragmatic Play, cu un total de 11.288.614 de rotiri de la înființarea Slot Tracker. Alte jocuri populare de la acest dezvoltator sunt Big Bass Bonanza și Gates of Olympus. Locul secund este ocupat de Play’n GO, o companie înființată în 2005 în Suedia, care a înregistrat o ascensiune importantă.

Book of Dead, Rise of Olympus, Tome of Madness și Honey Rush sunt cele mai populare jocuri ale dezvoltatorului care a generat 4.589.489 de spinuri în ultimii ani printre utilizatorii care folosesc Slot Tracker. NetEnt stă de asemenea excelent din acest punct de vedere, cu peste 25 de milioane de rotiri înregistrate.

Slot Tracker este un serviciu de monitorizare și analiză a industriei de casino online. În total, serviciile Slot Trucker sunt disponibile pentru peste 3.700 de jocuri de la aproximativ 1.300 de cazinouri. Pe Slot Tracker sunt adăugate în mod constant jocuri noi (485 au fost adăugate în 2022), dar și cazinouri noi (121 în 2022). Compania a fost înființat în urmă cu 5 ani și are peste 12 mii de membri ai activi ai comunității.