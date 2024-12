Cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții în administrarea laptelui praf pentru bebeluși

Laptele praf este adesea o soluție necesară pentru a satisface nevoile nutriționale ale bebelușilor. Totuși, prepararea și administrarea laptelui praf necesită o atenție deosebită pentru a asigura sănătatea și siguranța celui mic. Din neatenție sau lipsă de informare, mulți părinți pot face unele greșeli care, deși pot părea minore, pot avea efecte semnificative asupra stării de bine a copilului. În cele ce urmează, vom explora câteva dintre cele mai frecvente greșeli și vom oferi sfaturi utile pentru a evita astfel de situații.

Prepararea incorectă a laptelui praf

Una dintre cele mai frecvente greșeli în administrarea laptelui praf pentru bebeluși este prepararea incorectă a acestuia. Mulți părinți pot greși fie adăugând prea mult praf, fie prea puțin, raportat la cantitatea de apă. Urmarea acestor erori este fie un lapte prea concentrat, care poate pune presiune pe rinichii fragili ai bebelușului, fie un lapte prea diluat, care nu oferă suficiente calorii și nutrienți [1].

Respectarea instrucțiunilor de pe ambalaj este esențială, iar folosirea unei măsuri corecte este recomandată pentru a menține proporția optimă. De asemenea, temperatura apei joacă un rol important. Apa prea fierbinte poate deteriora anumiți nutrienți din laptele praf, în timp ce apa prea rece nu va dizolva corect praful. Ideal este să se folosească apă fiartă și răcită până la o temperatură de aproximativ 40°C pentru a obține o soluție optimă pentru bebeluș [2].

Nerespectarea măsurilor de igienă

Igiena este extrem de importantă când vine vorba de prepararea alimentelor pentru un bebeluș. Biberonul, tetina și alte echipamente folosite trebuie să fie sterilizate înainte de fiecare utilizare, deoarece un mediu neigienic poate permite dezvoltarea bacteriilor care pot provoca infecții gastrointestinale și alte probleme de sănătate. Părinții pot face greșeala de a nu curăța corect aceste echipamente sau de a le clăti doar cu apă, ceea ce nu este suficient pentru eliminarea bacteriilor și a resturilor de lapte [2].

Pentru a evita aceste riscuri, este recomandat ca biberonul și tetina să fie curățate cu o soluție specială sau cu apă fierbinte și apoi sterilizate. În plus, apa folosită pentru prepararea laptelui praf ar trebui să fie apă fiartă și răcită sau apă specială pentru bebeluși, pentru a evita orice risc de contaminare bacteriană [1].

Păstrarea incorectă a laptelui preparat

Laptele praf preparat trebuie consumat în cel mult o oră, dacă este ținut la temperatura camerei, pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor. Din păcate, uneori părinții păstrează laptele preparat pentru o perioadă mai lungă sau îl lasă la temperatura camerei, creând astfel un mediu propice pentru bacterii. Dacă laptele praf nu este consumat în acest interval, trebuie aruncat pentru a evita riscurile legate de sănătate.

Laptele preparat poate fi păstrat în frigider pentru maxim 24 de ore, dar acesta trebuie încălzit corespunzător înainte de a-i fi oferit bebelușului. De asemenea, laptele rămas în biberon după o masă nu trebuie reutilizat pentru o altă masă, deoarece poate conține deja bacterii provenite din saliva celui mic [2].

Alegerea laptelui praf nepotrivit pentru nevoile bebelușului

Laptele praf este disponibil într-o gamă generoasă de variante, fiecare formulă fiind creată pentru a satisface nevoi specifice de dezvoltare și nutriție. Din acest motiv, alegerea laptelui praf potrivit este esențială, iar recomandările medicului pediatru sunt de neînlocuit. Greșeala multor părinți este că pot alege o formulă pe baza recomandărilor prietenilor sau familiei, fără a lua în calcul particularitățile propriului copil. Fiecare bebeluș este diferit, iar unele formule pot provoca disconfort digestiv, alergii sau alte reacții adverse dacă nu sunt potrivite [1].

Este recomandat ca părinții să fie atenți la orice semn de disconfort după introducerea unei noi formule de lapte praf, cum ar fi balonare, constipație, diaree sau erupții cutanate. În astfel de cazuri, consultarea medicului este esențială pentru a schimba formula cu una mai potrivită nevoilor copilului.

Administrarea laptelui praf poate părea un proces simplu, dar implică atenție la detalii și respectarea unor reguli de bază pentru a garanta siguranța bebelușului. Evitând greșelile frecvente legate de preparare, igienă, păstrare și alegerea formulei corecte, părinții pot contribui la dezvoltarea sănătoasă a copilului lor și la prevenirea unor probleme digestive sau infecțioase.

Surse:

1. Commissioner, Office of the. “Infant Formula: Safety Do’s and Dont’s.” FDA, 22 Mar. 2021, www.fda.gov/consumers/consumer-updates/infant-formula-safety-dos-and-donts, accesat la 2.11.2024;

2. Nutrition, Center for Food Safety and Applied. “Handling Infant Formula Safely: What You Need to Know.” FDA, 13 Dec. 2023, www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/handling-infant-formula-safely-what-you-need-know, accesat la 2.11.2024.