Ce conține un kit de supraviețuire și în ce situații este util?

Ultimii ani ne-au demonstrat că situațiile de urgență și dezastrele naturale se pot întâmpla brusc, fără avertisment și pot schimba complet viețile oamenilor. Cu toate că nu pot fi prevăzute, totuși poți să te pregătești pentru diverse scenarii. Cum? Spre exemplu, achiziționând un kit de cutremur, care este util și în alte situații, după cum vei putea citi în cele ce urmează.

Kit-ul de supraviețuire pentru dezastre include următoarele:

mini trusă de prim ajutor

pătură termoizolantă

trusă instrumente supraviețuire

radio cu dinam și lanternă

mini filtru de apă cu pungă de stocare

set de 5 măști de protecție cu filtru carbon.

Mini trusa de prim ajutor este portabilă, conține 19 piese și este ideală nu doar pentru a o avea în casă pentru dezastre naturale, ci și pentru călătorii, drumeții, camping, pescuit și chiar pentru a o ține alături de tine la birou. Aceasta conține tot ceea ce este nevoie pentru a îngriji plăgile rezultate ca urmare accidentelor. Printre cele mai importante articole din trusa se regăsesc: un garou din cauciuc, o pereche de mănuși, șervețele cu iod și cu alcool, diverse tipuri de plasturi și comprese sterile și altele.

Patura izoterma este din aluminiu, are dimensiunile 210x130cm, argintie. Aceasta poate să reflecte până la 90% din căldura corpului celui care o folosește, protejând astfel în situații cu temperaturi extreme. Iată cum poate fi utilizată:

ca element reflectorizant pentru alertarea echipelor de căutare și salvare

pentru a reține căldura în momentul în care nu mai poți înainta (dacă rămâi blocat în mașină pe vreme rece, pentru drumeții montane și așa mai departe)

poate fi utilizată drept pelerină de ploaie și adăpost, mai ales pe munte

o poți utiliza și drept parasolar pentru mașină, când razele soarelui și căldură sunt foarte puternice.

Trusa cu instrumente de supraviețuire este portabilă și conține 17 piese. Are o carcasă rezistentă la apă și șocuri și poate fi utilizată în tot felul de situații: dezastre, situații de urgență, camping, drumeții, călătorii etc. Printre cele mai importante piese se regăsesc: o brățară pe care o poți utiliza pentru a repara cortul, pe post de garou și care are și un fluier și un aprinzător de foc, un cuțit pliabil cu ciocan de urgență și tăietor de centuri de siguranță, un cremene, o suflantă de buzunar pentru întreținerea sau aprindere focului și altele.

Radio cu dinam și lanternă este un aparat indispensabil într-un kit de supravietuire. Acesta te va ajuta să rămâi conectat la noutăți în cazul unui dezastru cum ar fi un cutremur și de asemenea este util în cazul unei pene de curent majore. Poți încărca telefonul la el, cu ajutorul dinamului și este dotat și cu o lanternă.

Într-o situație de urgență sau dacă mergi într-un loc unde nu știi dacă vei găsi apă potabilă, în kit-ul pentru supraviețuire vei găsi și un Mini filtru de apa cu punga stocare. Este portabil, dispune de triplă filtrare, are un pouch e apă, protecție 99,9999%, UF11 0.01 microni și poate filtra până la 4000 litri. Îl poți lua și în drumeții sau la camping.

Nu în ultimul rând, în kit vei mai găsi și un set de 5 măști de protecție cu filtru carbon. Sunt măști tip KN95 FFP2, cu valvă pentru expirație, 5 straturi, pliabile pe nas. Măștile te protejează împotriva particulelor PM 2.5, substanțelor chimice, prafului de ciment, bacteriilor, virusurilor, mucegaiului și așa mai departe.

Acestea fiind spuse, un astfel de kit de supraviețuire ar trebui să se regăsească în casa oricui.