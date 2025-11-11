Zidane revine în antrenorat! Legenda franceză promite o întoarcere „foarte curând” după patru ani de pauză

Fostul tehnician al lui Real Madrid a confirmat că va reveni pe banca tehnică, stârnind entuziasmul fanilor din întreaga lume.

Zinedine Zidane (53 de ani) a confirmat, în sfârșit, ceea ce fanii fotbalului așteptau de ani de zile. După o pauză de aproape patru ani, fostul antrenor al lui Real Madrid a anunțat că este pregătit să revină în antrenorat, punând capăt speculațiilor care îl însoțesc încă din momentul despărțirii de clubul spaniol.

Într-o declarație scurtă, dar plină de subînțeles, publicată de expertul în transferuri Fabrizio Romano, Zidane a transmis un mesaj clar: „Se va întâmpla curând. Foarte curând.”

Afirmația a fost suficientă pentru a reaprinde discuțiile despre viitorul său, iar suporterii lui Real Madrid, în special, au început deja să viseze la o posibilă a treia aventură a legendei franceze pe banca „galacticilor”.

Zinedine Zidane nu a mai antrenat nicio echipă din vara anului 2021, când s-a despărțit de Real Madrid la finalul unui sezon marcat de probleme interne și epuizare. În cei doi ani petrecuți în cel de-al doilea mandat, francezul a condus echipa spre un titlu de campioană, o Supercupă a Spaniei și o semifinală de UEFA Champions League, consolidându-și statutul de simbol al clubului.

Patru ani de liniște și un singur obiectiv: naționala Franței

După despărțirea de Real Madrid, Zidane a refuzat mai multe oferte importante. De-a lungul acestor ani, numele său a fost vehiculat constant în legătură cu echipe de top precum Manchester United, Juventus sau Paris Saint-Germain, însă fostul Balon de Aur a preferat să aștepte momentul potrivit.

Motivul este unul clar: dorința de a prelua naționala Franței. Zidane nu a ascuns niciodată faptul că selecționata „Cocoșului Galic” reprezintă visul suprem din cariera sa de antrenor. Cum Didier Deschamps se află pe banca „albaștrilor” din 2012, Zidane a rămas în umbră, așteptând ca postul să se elibereze — cel mai probabil după Cupa Mondială din 2026.

Totuși, tonul optimist al declarației sale recente sugerează că o revenire ar putea avea loc mai repede decât se anticipa. Deși nu a menționat numele vreunui club sau al unei federații, sursele internaționale nu exclud o revenire în fotbalul de club, mai ales în contextul în care Real Madrid, Manchester United și PSG ar putea suferi schimbări importante de staff în următorul an.

Pentru moment, Zidane rămâne rezervat, dar mesajul său a fost suficient pentru a stârni un val de reacții. După o carieră excepțională ca jucător și două mandate de succes la Real Madrid, legenda fotbalului francez pare pregătită să revină acolo unde se simte cel mai bine — pe banca tehnică, sub lumina reflectoarelor marilor meciuri.

