Zeljko Kopic, încrezător în potențialul lui Mazilu: „Va primi ce merită la Dinamo”

Tehnicianul croat l-a comparat cu Musi și Cîrjan și i-a fixat un termen pentru revenire

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit deschis despre situația lui Adrian Mazilu (20 de ani), extrema transferată în această vară de la Brighton. Croatul l-a lăudat pe tânărul fotbalist și a explicat că acesta are nevoie de circa două luni pentru a fi complet apt fizic.

„Se antrenează individual momentan, nu putem să forțăm. Trebuie să avem multă grijă cu recuperarea lui pentru a-l aduce la cel mai bun nivel. Este un jucător foarte rapid, o combinație foarte puternică, cu viteză, ține mingea și driblează. Din punctul meu de vedere, e la același nivel cu Musi și Cîrjan și sunt convins că va primi ce merită la Dinamo”, a declarat Kopic pentru fanatik.ro.

„Cîrjan este cel mai bun mijlocaș din România”

Antrenorul dinamoviștilor a avut cuvinte mari și despre Cătălin Cîrjan (22 de ani), pe care îl vede viitor titular la echipa națională:

„Cred că este cel mai bun mijlocaș din România în acest moment, nu va mai dura mult până va ajunge la echipa națională. Trebuie doar să nu se pună presiune pe el.”

De asemenea, Kopic a confirmat discuții cu Mircea Lucescu despre Radu Opruț, jucător pe care îl consideră o soluție reală pentru lotul național, dacă va trece complet peste accidentare.

„Locul 3 e realist pentru ce am arătat”

Croatul a analizat și startul de sezon al dinamoviștilor, aflați pe locul 3 după 9 etape:

„Faptul că suntem pe locul 3 e un rezultat realist a ceea ce am arătat noi pe teren. Suporterii ne vor pe primul loc, dar am jucat doar 9 etape, iar după 30 urmează play-off-ul, care este tot mai dur. Este prea devreme pentru discuții despre titlu, acum ne gândim doar la meciul cu Farul.”

Adrian Mazilu a semnat în vară cu Dinamo un contract pe patru ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Transferul său a fost considerat unul de perspectivă, clubul din Ștefan cel Mare mizând pe evoluțiile și progresul său în perioada următoare.

