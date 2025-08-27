Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că state din Golf, mai multe țări europene și Turcia ar putea găzdui viitoarele negocieri de pace cu Rusia, potrivit agenției DPA.

Într-un mesaj video transmis recent, liderul ucrainean a precizat că în această săptămână sunt programate discuții cu reprezentanți ai acestor state.

„În ce ne priveşte, totul va fi pregătit deplin pentru a pune capăt acestui război. Singurele semnale pe care Rusia le trimite indică faptul că intenţionează să continue să ocolească negocierile reale”, a declarat Zelenski.

Moscova respinge Europa ca spațiu de dialog

Rusia a respins până acum propunerile pentru o întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, argumentând că o astfel de discuție ar trebui pregătită mai întâi prin acorduri la nivel tehnic.

În plus, Kremlinul a respins ideea unor negocieri desfășurate în Europa, pe motiv că statele membre ale Uniunii Europene nu ar fi neutre în conflict.

Potrivit declarațiilor oficiale, Moscova condiționează oprirea războiului de renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO și de cedarea unor teritorii, solicitări pe care Kievul le respinge categoric.

Negocieri anterioare și eșecuri diplomatice

În cursul acestui an, Ucraina și Rusia au purtat la Istanbul primele discuții directe de după 2022, limitate la chestiuni umanitare, precum schimburi de prizonieri, fără progrese semnificative pe tema unui acord de pace.

Totodată, inițiativele președintelui american Donald Trump de a media o înțelegere – prin întâlniri cu Putin în Alaska și consultări cu Zelenski și lideri europeni la Washington – nu au produs rezultate notabile.

Duminică s-au împlinit trei ani și jumătate de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, un conflict care continuă fără perspective clare de încheiere.

