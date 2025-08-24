Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, duminică, un mesaj solemn cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la declararea independenței țării, într-un discurs filmat în Piața Independenței (Maidan) din Kiev, un simbol important pentru națiunea ucraineană.

În discurs, Zelenski a subliniat scopul național al poporului aflat în plin război cu Rusia, început pe 24 februarie 2022, și a vorbit despre eforturile de a construi o Ucraină puternică, sigură și unite.

„Construim o Ucraină puternică încât să fie suficient pentru a trăi în siguranță și pace. Pentru ca aici, în această piață, în Piața Independenței, sub steagurile noastre, pe pământul nostru, copiii și nepoții noștri să sărbătorească Ziua Independenței. În pace. În liniște. Cu încredere în viitor. Cu respect. Și cu recunoștință față de toți cei care au apărat Ucraina în acest război pentru independență. Față de cei care au îndurat, care au învins, care au obținut victoria”, a afirmat Zelenski.

34 de ani de la declararea independenței, Ucraina își reafirmă mândria națională

Mesajul s-a încheiat cu un salut de speranță și mândrie:

„Un astfel de obiectiv merită să trăiești pentru el. Și asta este ceea ce susținem. La mulți ani, oameni minunați ai unei țări minunate! La mulți ani de Ziua Independenței! Slavă Ucrainei!”.

Ucraina și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică pe 24 august 1991.

