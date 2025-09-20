Președintele Volodimir Zelenski vrea ca Polonia și România să doboare dronele rușilor care zboară deasupra Ucrainei. Șeful de stat ucrainean a spus, sâmbătă, că în opinia sa ar fi „corect” să existe o „decizie comună” cu privire la apărarea antiaeriană în fața dronelor rusești, transmite Antena 3 CNN, potrivit Agenției Interfax.

Astfel, Zelenski a spus că apărarea antiaeriană a Ucrainei ar putea intercepta și dronele care vizează Polonia, nu doar cele țintite spre teritoriul ucrainean, iar Polonia, la rândul ei, ar putea face același lucru folosind propriile capabilități antiaeriene.

„Consider că este corect să discutăm despre o decizie comună. Nu doar pentru a împiedica dronele să cadă pe capetele ucrainenilor și să ajungă pe teritoriul Poloniei, ci și pentru a ne asigura că deciziile sunt luate împreună”, a spus Zelenski.

El a subliniat că regiunile din vestul Ucrainei, unde Polonia are capacitatea de a ajuta, ar putea fi prioritizate, dar cooperarea ar putea fi extinsă și către România.

„Adică avem apărare aeriană, doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia. Și Polonia, la rândul ei, doboară cu avioanele sale tot ce zboară spre ei și tot ce zboară spre noi. Putem acoperi doar regiunile din partea vestică a statului nostru, unde există capacități de apărare în Polonia. Sau ar putea fi nu doar Polonia, ci și România, pe alții nu ne bazăm”, a precizat Zelenski într-o discuție cu jurnaliștii.

Poziția lui Zelenski vine ca un răspuns la strategia tot mai agresivă a Rusiei

Declarațiile președintelui Ucrainei vin în contextul în care surse de la Kremlin au declarat pentru Bloomberg că Vladimir Putin se pregătește să intensifice atacurile asupra Ucrainei pentru a presa este convins că nu va suferi nicio consecință din partea Administrației Trump pentru escaladarea militară și că președintele american nu va face probabil prea multe pentru a consolida apărarea Ucrainei.

De altfel, Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna trecută lui Donald Trump să își asume o „poziție clară” în privința sancțiunilor pentru Rusia și a garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Moscova e tot mai îndrăzneață și în ceea ce privește spațiul aerian al NATO. Estonia a cerut vineri activarea articolului 4 al NATO, după ce rușii au intrat cu trei avioane de luptă în spațiul său aerian. A fost al treilea incident de acest gen într-o săptămână, după dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României, determinându-i pe aliații NATO să se angajeze să consolideze apărarea pe flancul estic al Alianței. În urma acestor incidente, Lituania a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO.

