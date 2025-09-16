YouTube face pași importanți pentru a deveni nu doar o platformă de streaming, ci și un spațiu de shopping interactiv. La evenimentul „Made On”, care marchează planurile pentru următorii 20 de ani ai platformei, compania a anunțat mai multe funcții noi menite să le permită creatorilor să câștige bani într-un mod mai flexibil din conținutul video.

YouTube se transformă, treptat, într-un canal de cumpărături

Printre noile funcții se numără linkuri care direcționează spectatorii către produsele prezentate online și posibilitatea de a schimba reclamele sponsorizate afișate în videoclipuri. YouTube va introduce suport pentru segmente publicitare dinamice, care pot fi schimbate, permițând creatorilor să vândă ulterior sloturile altor branduri, în loc să aibă o reclamă permanentă într-un videoclip mai lung. Testele pentru această funcție vor începe la începutul anului viitor, cu un rollout complet programat pentru 2026, scrie The Verge.

O altă funcționalitate importantă este etichetarea automată a produselor cu ajutorul AI. Sistemul va putea identifica și eticheta produsele menționate în videoclipuri, fie prin imagini, voce sau informațiile furnizate de creator, oferind astfel spectatorilor o modalitate rapidă de a descoperi produsele. Această funcție va fi disponibilă pentru creatorii eligibili din SUA pe parcursul anului viitor.

De asemenea, YouTube va permite creatorilor să adauge linkuri către site-urile brandurilor direct în Shorts, cu teste ce vor începe în acest an și lansare extinsă programată pentru anul viitor. Aceasta va facilita redirecționarea spectatorilor către produsele recomandate de creatori.

Platforma testează și o funcție experimentală care oferă „celor mai fideli spectatori” posibilitatea de a cumpăra merchandise exclusiv de la creatorii lor preferați. Testele au început deja, însă YouTube nu a oferit încă detalii despre lansarea oficială.

