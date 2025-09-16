Meta își dezvăluie din greșeală noile ochelari inteligenți, înainte de conferința anuală Meta Connect

Meta a reușit să își strice propria surpriză. Compania a publicat luni, apoi a retras rapid, un videoclip pe YouTube în care prezenta noile sale modele de ochelari inteligenți Ray-Ban și Oakley, cu câteva zile înainte de evenimentul Meta Connect, programat pentru această săptămână.

Clipurile, raportate inițial de publicația UploadVR, dezvăluie funcții tehnologice avansate, inclusiv un display integrat tip HUD (heads-up display), capabil să proiecteze hărți și texte direct în câmpul vizual al purtătorului. Unul dintre modele este însoțit de o brățară inteligentă menită să interacționeze cu ochelarii, iar varianta Oakley include o cameră centrală, notează The Verge.

Scurgerea de informații confirmă că Meta face pași concreți către transformarea prototipului „Orion” într-un produs comercial. Prezentat anul trecut, Orion promitea un nivel ridicat de interacțiune prin realitate augmentată, dar era considerat prea costisitor pentru lansarea pe piață.

Meta nu a comentat incidentul, însă momentul este stânjenitor pentru companie, care pregătea o lansare oficială în cadrul conferinței sale anuale de miercuri și joi.

Dezvăluirea are loc într-un context în care competiția pe piața ochelarilor inteligenți se intensifică. În mai, Google a prezentat propriul model de ochelari AR, dezvoltat pe platforma Android XR, cu rame realizate în parteneriat cu branduri precum Warby Parker și Gentle Monster.

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, și-a exprimat recent încrederea că ochelarii inteligenți vor deveni principala modalitate prin care oamenii vor interacționa cu inteligența artificială. Potrivit acestuia, cei care nu îi vor folosi se vor afla la un „dezavantaj cognitiv” în viitor.

