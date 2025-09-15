WhatsApp introduce mesaje cu „fire” de discuție: conversațiile devin mai clare și mai organizate

WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume, continuă să-și îmbunătățească funcționalitățile pentru utilizatori. Cea mai recentă inovație, disponibilă momentan în versiunile beta pentru Android și iOS, este sistemul de mesaje cu fire de discuție (threaded messages), menit să facă conversațiile mai ușor de urmărit, mai ales în grupurile mari.

Până acum, utilizatorii WhatsApp erau nevoiți să navigheze printr-un șir lung și continuu de mesaje, ceea ce făcea dificilă urmărirea răspunsurilor și a discuțiilor pe subiecte specifice. Noul sistem permite răspunsuri „încapsulate” sub mesajul original, creând un fir dedicat pentru fiecare discuție secundară.

Cum funcționează noua funcție

În versiunea beta Android 2.25.25.7, fiecare răspuns creează automat un fir de discuție sub mesajul inițial. Utilizatorii pot apăsa un indicator de răspuns din bula mesajului pentru a vizualiza toate răspunsurile din thread și a adăuga altele noi. Sistemul permite chiar răspunsuri la răspunsuri specifice, oferind claritate suplimentară în conversațiile aglomerate. Firele sunt afișate cronologic, ceea ce ajută participanții să urmărească rapid discuțiile fără a fi nevoie să parcurgă întreaga conversație.

Versiunea beta iOS 25.25.10.70 oferă funcționalități similare, permițând răspunsuri la ultimul mesaj sau răspunsuri directe la un mesaj specific din firul de discuție. Firele sunt generate local, astfel încât destinatarii nu trebuie să aibă actualizarea activată pentru a vedea răspunsurile organizate.

Avantajele firelor de discuție

Această funcționalitate răspunde unei probleme evidente în conversațiile de grup mari: pierderea contextului și dificultatea de a urmări subiecte multiple simultan. Firele de discuție permit utilizatorilor să se concentreze pe o singură discuție, fără a perturba fluxul general al chatului principal. Astfel, conversațiile devin mai organizate, mai puțin stresante și mai ușor de urmărit, indiferent de numărul de participanți.

Deși momentan funcția este disponibilă doar în versiunea beta, istoria lansărilor WhatsApp sugerează că mesajele cu fire de discuție vor fi implementate curând pentru toți utilizatorii, aducând o experiență de chat mult mai clară și mai intuitivă.

