Apple amână lansarea iPhone Air în China din cauza aprobărilor de reglementare

Apple a anunțat vineri că lansarea noului iPhone Air pe piața din China continentală va fi amânată, invocând probleme legate de aprobările autorităților locale.

Apple amână lansarea iPhone Air în China

Deși compania anunțase inițial că modelul va fi disponibil pentru precomenzi pe 12 septembrie și pentru livrări generale pe 19 septembrie – în același timp cu SUA și alte piețe majore – site-ul oficial al Apple China afișează acum un mesaj prin care precizează că „informațiile privind lansarea vor fi actualizate ulterior”.

Spre deosebire de SUA, unde eSIM-ul este deja standardizat, China rămâne dependentă în mare parte de cartelele fizice. Noul iPhone Air, proiectat cu un cadru mai subțire, nu suportă slot pentru SIM clasic și funcționează exclusiv pe eSIM. Din acest motiv, dispozitivul va fi disponibil inițial doar prin China Unicom, utilizatorii fiind nevoiți să meargă fizic într-un magazin al operatorului pentru activare.

Apple a precizat că, ulterior, și alți operatori mari – precum China Mobile și China Telecom – vor oferi suport pentru noul model. Între timp, celelalte versiuni lansate, iPhone 17, 17 Pro și 17 Pro Max, au fost puse la vânzare conform planului în China, acestea fiind dotate cu slot pentru SIM fizic.

Pe piața americană, unele modele de iPhone 17 Pro Max, inclusiv varianta cosmic orange cu stocare între 256 GB și 1 TB, au început deja să aibă termene de livrare împinse spre intervalul 6–13 octombrie, semnalând o cerere inițială puternică. În schimb, iPhone Air, iPhone 17 și 17 Pro nu au înregistrat întârzieri notabile în SUA.

