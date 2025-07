Europa se confruntă cu fenomene meteo severe, în plin sezon turistic. În Ungaria, o ploaie torențială cu grindină a inundat un terminal al Aeroportului Internațional din Budapesta, în timp ce în Croația, furtuni violente și tornade au provocat pagube semnificative.

În Ungaria, precipitațiile abundente au afectat serios activitatea Aeroportului Internațional din Budapesta.

Din cauza grindinei și a vântului puternic, un terminal a fost inundat, iar traficul aerian a fost perturbat.

Zborurile au înregistrat întârzieri din cauza resturilor aduse de furtună în zonele de operare.

Tornade și distrugeri în Croația: copaci doborâți, case și mașini avariate

O furtună violentă, însoțită de cel puțin o tornadă, a traversat Croația dinspre litoral spre estul țării.

Vântul a avut forța unui uragan, doborând copaci, afectând clădiri și avariind numeroase autovehicule.

Pagubele s-au resimțit inclusiv în capitala Zagreb, unde autoritățile intervin pentru remedierea situației.

Grecia fierbe la peste 40°C. Muncitorii primesc pauze obligatorii

În centrul Greciei, temperaturile au atins 41 de grade Celsius. Turiștii care au ales să viziteze Atena sau situri istorice precum Acropole s-au confruntat cu o căldură sufocantă.

„A fost extrem de cald. Am luat multe pauze ca să ne tragem sufletul, am căutat umbra pe cât posibil, am băut multă apă, băuturi cu gheață și am mâncat înghețată”, a spus un vizitator.

Pentru a proteja populația, autoritățile au impus măsuri speciale: muncitorii care desfășoară activități fizice în aer liber, precum și curierii, beneficiază de pauze obligatorii între orele 12:00 și 17:00.

Angajatorii sunt încurajați să permită munca de acasă, acolo unde este posibil.

Spații de răcorire pentru cei vulnerabili

Grecia și alte state europene au deschis centre speciale de răcorire pentru persoanele în vârstă și alte categorii vulnerabile.

Eleni Myrivili, responsabil global pentru combaterea valurilor de căldură în cadrul UN-Habitat, avertizează:

„Vedem tot mai multe persoane în vârstă care sunt afectate chiar și de câteva ore petrecute în căldură extremă. În Europa nu întâlnim atât de multe locuințe cu aer condiționat cum se întâmplă, de pildă, în Statele Unite. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că există acces la spații unde se pot răcori”.

Specialiștii avertizează că astfel de episoade meteo extreme vor deveni tot mai frecvente în Europa, pe fondul încălzirii globale.

