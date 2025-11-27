5.7 C
Vladimir Putin: „Rusia va înceta ostilitățile în Ucraina dacă trupele ucrainene se retrag din teritoriile revendicate”

Alexandru Stancu
vladimir putin
Foto - Maxim Shemetov / POOL / AFP / Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Moscova va opri ofensiva în Ucraina dacă forțele ucrainene se retrag din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare.

Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate, vom înceta ostilitățile. Dacă nu pleacă, le vom alunga cu forța militară, a spus liderul de la Kremlin, potrivit Le Figaro.

Putin nu a precizat dacă se referă doar la regiunile Donețk și Luhansk, considerate prioritare de Moscova, sau și la teritoriile din Herson și Zaporojie, anexate de Rusia în septembrie 2022, dar nu complet controlate de aceasta.

Anterior, planul inițial al Statelor Unite pentru a pune capăt războiului în Ucraina menționa cedarea Donețkului și Luhanskului, ceea ce a fost perceput de unii ca o concesie majoră a Ucrainei. Ulterior, textul a fost revizuit după consultări cu Kievul, iar discuția despre cedarea unor teritorii rămâne un subiect extrem de sensibil după patru ani de rezistență în fața invaziei ruse.

Tot joi, Vladimir Putin a afirmat că liniile generale ale proiectului american de plan de pace ar putea servi drept bază pentru viitoare acorduri de încetare a conflictului.

Ce spune despre Europa

Liderul de la Kremlin a mai subliniat că Statele Unite țin cont de poziția Rusiei, dar că anumite puncte necesită încă negocieri. Emisarul american Steve Witkoff este așteptat săptămâna viitoare la Moscova pentru discuții suplimentare.

CITEȘTE ȘI – Emisarul lui Trump a oferit Kremlinului strategii pentru pacea din Ucraina după Gaza

În același timp, Putin a reiterat că Rusia „nu intenționează să atace Europa” și s-a declarat dispus să poarte „discuții serioase” despre războiul din Ucraina și securitatea europeană, afirmând că Rusia ar putea accepta un angajament de neagresiune dacă acesta este dorit de Europa.

Rusia nu intenţionează să atace Europa, este ridicol, a dat asigurări Vladimir Putin.

