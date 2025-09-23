Vinicius Jr, ironizat de Real Betis după clasarea dezamăgitoare la Balonul de Aur 2025

Vinicius Jr trece printr-un moment delicat după ce a terminat doar pe locul 16 în clasamentul Balonului de Aur 2025, o cădere abruptă după ce anul trecut fusese vicecampion. Brazilianul, vedeta de la Real Madrid, a fost ironizat fără menajamente de rivala Real Betis, care i-a readus în atenție celebra declarație în care promitea că va câștiga trofeul „de zece ori dacă e nevoie”.

Ousmane Dembele a fost încoronat câștigătorul Balonului de Aur în acest an, iar postarea amuzantă a celor de la Betis a replicat cu sarcasm cuvintele lui Vinicius: „Admin, voi merge de 10 ori dacă e nevoie. Nu sunt pregătiți.”

CITEȘTE ȘI – Nicolae Dică, OUT de la Concordia Chiajna! Clubul i-a transmis un mesaj scurt: „Mulțumim”

În paralel, presiunea pe tânărul atacant crește în LaLiga, mai ales sub conducerea tehnică a lui Xabi Alonso, care îi limitează rolul în echipă. Rămâne de văzut cum va răspunde Vinicius în fața așteptărilor ridicate și a ironiei venite din partea rivalilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.