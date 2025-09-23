Nicolae Dică, OUT de la Concordia Chiajna! Clubul i-a transmis un mesaj scurt: „Mulțumim”

Două înfrângeri consecutive i-au fost fatale antrenorului, care lasă echipa pe locul 11 în Liga 2.

Nicolae Dică nu mai este antrenorul Concordiei Chiajna. Clubul ilfovean a anunțat oficial despărțirea de tehnician printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, după ultimele două eșecuri consecutive, 0-1 cu Voluntari și 1-2 cu CSM Slatina.

„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu Nicolae Constantin Dică, care a îndeplinit funcția de antrenor principal al echipei de seniori în perioada 19 martie 2025 – 22 septembrie 2025. Îi mulțumim pe această cale și îi urăm succes în continuare în cariera sa profesională. Concordia Chiajna va comunica în perioada următoare deciziile privind numirea unui nou antrenor principal.” – comunicat Concordia Chiajna.

Cum a arătat mandatul lui Dică la Chiajna

Fostul antrenor al FCSB fusese instalat în martie 2025, după plecarea lui „Liță” Dumitru. Bilanțul său pe banca ilfovenilor este de 7 victorii, două egaluri și 6 înfrângeri. Concordia ocupă în prezent locul 11 în Liga 2, cu 10 puncte acumulate în 7 etape, la trei distanță de zona play-off.

Unul dintre momentele de vârf a fost victoria categorică, 8-0 cu Ceahlăul, în etapa a 3-a, meci în care jocul echipei a fost lăudat public de team managerul Adrian Scarlatache. Totuși, constanța a lipsit, iar ultimele rezultate au precipitat plecarea lui Dică.

Primele semne de întrebare privind viitorul său apăruseră încă din august, când nu a făcut deplasarea la un meci de Cupa României, invocând „motive personale”.

Înainte de Concordia Chiajna, Dică a pregătit mai multe echipe din fotbalul românesc: SCM Pitești, FCSB, FC Argeș, CS Mioveni, FCU Craiova și FC Voluntari.

Concordia urmează să anunțe în perioada următoare noul antrenor principal, în încercarea de a redresa startul oscilant de sezon.

