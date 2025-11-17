Prim-ministrul Viktor Orbán a declarat că nu se teme de rezultatul alegerilor viitoare, chiar dacă partidul său, Fidesz, se află în urma opoziției.

Viktor Orbán a subliniat că experiența sa ca lider al opoziției îi oferă siguranța necesară pentru a face față unui eventual eșec electoral:

„Nu sunt doar deţinătorul recordului de prim-ministru, ci şi deţinătorul recordului de lider al opoziţiei. Am experienţă. Am petrecut 16 ani în politică ca lider al opoziţiei. Nu vă temeţi. Ştiu cum să continui”, a declarat el într-un interviu pentru POLITICO.

Sondajele recente indică un avans al partidului de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, care promite să combată corupția și să revitalizeze economia Ungariei.

Alegerile sunt programate pentru primăvara anului viitor, probabil în aprilie.

Conflictul cu Uniunea Europeană

Orbán a criticat dur UE, acuzând-o că șantajează Budapesta:

„Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru noi. Ne şantajează. Încearcă să ne sufoce economic şi financiar”, a declarat premierul. El a mai spus că Bruxelles-ul nu este adversarul său principal, ci un actor care dorește să schimbe guvernul din Ungaria:

„Bruxelles-ul ar dori să schimbe guvernul din Ungaria. Ar dori un guvern aici, în Ungaria, aşa cum au făcut în Polonia, care să urmeze instrucţiunile venite de la Bruxelles în materie de migraţie, economie şi război. Dar eu nu sunt genul acela de om”, a adăugat Orbán.

Cariera politică a lui Orbán

Viktor Orbán, născut în 1963 și de profesie avocat, ocupă funcția de prim-ministru al Ungariei din 2010, după ce a mai condus guvernul între 1998 și 2002.

Este liderul partidului Fidesz din 2003 și a fost reales în 2014, 2018 și 2022, devenind în 2020 cel mai longeviv prim-ministru din istoria Ungariei.

