Exceptarea obținută de Ungaria de la sancțiunile SUA (privind achizițiile de gaze rusești) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este președinte al SUA, a declarat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI, potrivit telex.hu.

Szijjarto, aflat în vizită în capitala bulgară Sofia, a afirmat că important este că (cei doi lideri) ‘și-au dat mâna în această privință săptămâna trecută; a o pune în scris este doar o chestiune tehnică, birocratică’.

Ministrul ungar de externe a menționat că, dacă Orban nu ar fi ajuns la un acord la Washington săptămâna trecută și dacă Ungaria nu ar fi obținut o excepție pentru achizițiile de gaze naturale și țiței, prețurile la energie din Ungaria s-ar fi triplat până la Crăciun.

‘Prim-ministrul și președintele Donald Trump au convenit că Ungaria va fi exceptată de la sancțiunile SUA privind achiziționarea de țiței și gaze naturale din Rusia. Acesta este esențialul’, a subliniat el.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!