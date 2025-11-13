Ungaria va fi exceptată de la sancțiunile rusești cât timp Trump și Orban vor fi în funcții

Exceptarea obținută de Ungaria de la sancțiunile SUA (privind achizițiile de gaze rusești) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este președinte al SUA, a declarat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI, potrivit telex.hu.

Szijjarto, aflat în vizită în capitala bulgară Sofia, a afirmat că important este că (cei doi lideri) ‘și-au dat mâna în această privință săptămâna trecută; a o pune în scris este doar o chestiune tehnică, birocratică’.

Ministrul ungar de externe a menționat că, dacă Orban nu ar fi ajuns la un acord la Washington săptămâna trecută și dacă Ungaria nu ar fi obținut o excepție pentru achizițiile de gaze naturale și țiței, prețurile la energie din Ungaria s-ar fi triplat până la Crăciun.

‘Prim-ministrul și președintele Donald Trump au convenit că Ungaria va fi exceptată de la sancțiunile SUA privind achiziționarea de țiței și gaze naturale din Rusia. Acesta este esențialul’, a subliniat el.

