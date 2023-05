VIDEO: Theo Rose, emoții mari pentru momentul în care va deveni mamă: „Abia am așteptat!”

Theo Rose mai are foarte puțină vreme până când va deveni mamă. Cu toate acestea, artista a rămas cu zâmbetul pe buze, activă pe plan profesional, dar și personal. Frumoasa cântăreață a mers la un control pentru sarcină recent și a filmat întregul moment pentru fanii de pe rețelele de socializare!

Artista Theo Rose va deveni, în curând, mamă. Aceasta a fost la un control pentru a monitoriza bebelușul, iar fanii de pe tik tok au putut vedea momentul amuzant.

Theo a ascultat bătăile inimii bebelușului și s-a amuzat. Aceasta a afirmat că e „ritm de sârbă”, pentru că bătăile erau rapide și neobișnuite.

„Zici că e ritm de sârbă!”, a glumit Theo.

„Am emoții!”

Mai este mai puțin de o lună până la momentul mult așteptat, potrivit doctorilor. Theo a mărturisit că și-ar dori să nască natural, dar, din păcate pentru aceasta, nu se poate, susțin medicii, asta din cauză că bebelușul este destul de mare.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare.

Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos, are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele lungi, e poziția în care stă. E cu capul în jos, pregătit.

Există și teama de naștere, de durere, nu sunt relaxată cu niciuna dintre ele (n.r variantele de naștere).

Am emoții apoi și după naștere, în legătură cum o să fac eu cu bebelușul, cum o să mă descurc, deși mie întotdeauna mi-a plăcut să mă bag, să iau bebelușul în brațe, să îi schimb și mi-au plăcut întotdeauna bebelușii foarte tare.

Dar așa și de ce sentimente o să mă încerce, pentru că e o prezență nouă, dar permanentă din momentul ăla în viață ta și abia l-am așteptat, adică sunt convinsă că abia din momentul ăsta nu o să mă mai plictisesc vreodată”, a declarat Theo, potrivit știrileprotv.ro.

